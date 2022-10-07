Посол Индонезии: Путин и Зеленский прибудут на саммит G20

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путина и Зеленского поселят в разных местах, уточнил Хусин Багинс Фото:

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 на Бали. Об этом сообщил посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багинс. Это будет первый раз, когда Путин и Зеленский окажутся вместе на одной платформе.

«Оба согласились [присутствовать]. Ситуация непростая из-за [конфликта на Украине]», — приводит слова Хусина Багинса The National.

По словам посла, сейчас Индонезия решает, в каких отелях разместить президентов России и Украины. Багинс подчеркнул, что Путина и Зеленского поселят в разных местах. Так индонезийцы хотят избежать напряженности — они не хотят размещать президентов России и Украины слишком близко друг к другу.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что может встретиться с Путиным на саммите G20. Однако в Кремле заявляли, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США на ближайшее время.

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 на Бали. Об этом сообщил посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багинс. Это будет первый раз, когда Путин и Зеленский окажутся вместе на одной платформе. «Оба согласились [присутствовать]. Ситуация непростая из-за [конфликта на Украине]», — приводит слова Хусина Багинса The National. По словам посла, сейчас Индонезия решает, в каких отелях разместить президентов России и Украины. Багинс подчеркнул, что Путина и Зеленского поселят в разных местах. Так индонезийцы хотят избежать напряженности — они не хотят размещать президентов России и Украины слишком близко друг к другу. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что может встретиться с Путиным на саммите G20. Однако в Кремле заявляли, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США на ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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