Посол Индонезии: Путин и Зеленский прибудут на саммит G20

07 октября 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Путина и Зеленского поселят в разных местах, уточнил Хусин Багинс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 на Бали. Об этом сообщил посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багинс. Это будет первый раз, когда Путин и Зеленский окажутся вместе на одной платформе. «Оба согласились [присутствовать]. Ситуация непростая из-за [конфликта на Украине]», — приводит слова Хусина Багинса The National. По словам посла, сейчас Индонезия решает, в каких отелях разместить президентов России и Украины. Багинс подчеркнул, что Путина и Зеленского поселят в разных местах. Так индонезийцы хотят избежать напряженности — они не хотят размещать президентов России и Украины слишком близко друг к другу. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что может встретиться с Путиным на саммите G20. Однако в Кремле заявляли, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США на ближайшее время.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 на Бали. Об этом сообщил посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багинс. Это будет первый раз, когда Путин и Зеленский окажутся вместе на одной платформе. «Оба согласились [присутствовать]. Ситуация непростая из-за [конфликта на Украине]», — приводит слова Хусина Багинса The National. По словам посла, сейчас Индонезия решает, в каких отелях разместить президентов России и Украины. Багинс подчеркнул, что Путина и Зеленского поселят в разных местах. Так индонезийцы хотят избежать напряженности — они не хотят размещать президентов России и Украины слишком близко друг к другу. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что может встретиться с Путиным на саммите G20. Однако в Кремле заявляли, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США на ближайшее время.