Толмачев: Россия поддержит решение американцев о присоединении территорий СШАФото: Gettyimages.ru
Если американцы проголосуют за выход некоторых штатов из состава страны и выразят желание присоединиться к России, Москва рассмотрит такую возможность. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Толмачев.
Если отдельные штаты «отделятся, а затем снова проголосуют за присоединение к России, мы рассмотрим этот вопрос», сообщил он «Подмосковье сегодня». По его словам, важно, чтобы голосование проходило «не в социальных сетях, а официально и легитимно, как в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской губерниях». По мнению Толмачева, сегодня США «начинают разлагаться, Евросоюз трещит по швам». Он объяснил это результатом политики, проводимой руководством Америки. «Такие инициативы — сигнал о том, что граждане США недовольны своим руководством и готовы идти на крайние меры, вплоть до отделения, если текущая политика Америки будет продолжаться», — подчеркнул депутат.
Ранее журналист Майкл Брендан Дохерт в статье для National Review написал о том, что планы лидера США Джо Байдена по Украине могут обернуться для страны катастрофой. Один из комментаторов написал, что «в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию».
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Если американцы проголосуют за выход некоторых штатов из состава страны и выразят желание присоединиться к России, Москва рассмотрит такую возможность. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Если отдельные штаты «отделятся, а затем снова проголосуют за присоединение к России, мы рассмотрим этот вопрос», сообщил он «Подмосковье сегодня». По его словам, важно, чтобы голосование проходило «не в социальных сетях, а официально и легитимно, как в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской губерниях». По мнению Толмачева, сегодня США «начинают разлагаться, Евросоюз трещит по швам». Он объяснил это результатом политики, проводимой руководством Америки. «Такие инициативы — сигнал о том, что граждане США недовольны своим руководством и готовы идти на крайние меры, вплоть до отделения, если текущая политика Америки будет продолжаться», — подчеркнул депутат. Ранее журналист Майкл Брендан Дохерт в статье для National Review написал о том, что планы лидера США Джо Байдена по Украине могут обернуться для страны катастрофой. Один из комментаторов написал, что «в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию».