В Госдуме согласились рассмотреть присоединение территорий США к России

Депутат Госдумы Толмачев: Россия готова присоединить территории США, если этого захотят американцы

07 октября 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Толмачев: Россия поддержит решение американцев о присоединении территорий США Фото: Gettyimages.ru Если американцы проголосуют за выход некоторых штатов из состава страны и выразят желание присоединиться к России, Москва рассмотрит такую возможность. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Если отдельные штаты «отделятся, а затем снова проголосуют за присоединение к России, мы рассмотрим этот вопрос», сообщил он «Подмосковье сегодня». По его словам, важно, чтобы голосование проходило «не в социальных сетях, а официально и легитимно, как в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской губерниях». По мнению Толмачева, сегодня США «начинают разлагаться, Евросоюз трещит по швам». Он объяснил это результатом политики, проводимой руководством Америки. «Такие инициативы — сигнал о том, что граждане США недовольны своим руководством и готовы идти на крайние меры, вплоть до отделения, если текущая политика Америки будет продолжаться», — подчеркнул депутат. Ранее журналист Майкл Брендан Дохерт в статье для National Review написал о том, что планы лидера США Джо Байдена по Украине могут обернуться для страны катастрофой. Один из комментаторов написал, что «в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию».

Если американцы проголосуют за выход некоторых штатов из состава страны и выразят желание присоединиться к России, Москва рассмотрит такую возможность. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Если отдельные штаты «отделятся, а затем снова проголосуют за присоединение к России, мы рассмотрим этот вопрос», сообщил он «Подмосковье сегодня». По его словам, важно, чтобы голосование проходило «не в социальных сетях, а официально и легитимно, как в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской губерниях». По мнению Толмачева, сегодня США «начинают разлагаться, Евросоюз трещит по швам». Он объяснил это результатом политики, проводимой руководством Америки. «Такие инициативы — сигнал о том, что граждане США недовольны своим руководством и готовы идти на крайние меры, вплоть до отделения, если текущая политика Америки будет продолжаться», — подчеркнул депутат. Ранее журналист Майкл Брендан Дохерт в статье для National Review написал о том, что планы лидера США Джо Байдена по Украине могут обернуться для страны катастрофой. Один из комментаторов написал, что «в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию».