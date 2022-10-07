Байден убежал от журналистов к вертолету после просьб поговорить о Путине. Видео

Байден отказаться давать комментарии по поводу Путина

08 октября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Лидер США убежал по лужайке к ожидавшему его вертолету Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден убежал от журналистов после просьб поговорить о главе России Владимире Путине. Об этом сообщило РИА «Новости». На кадрах видно, как Байден пытается убежать от репортеров, которые попросили его дать комментарии по поводу Путина. Он побежал по лужайке в сторону ожидавшего его вертолета. Затем политик замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт. Ранее глава США ответил «посмотрим» на вопрос о возможности встретиться с Путиным на саммите G20. При этом в Кремле заявляли, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США на ближайшее время.

Президент США Джо Байден убежал от журналистов после просьб поговорить о главе России Владимире Путине. Об этом сообщило РИА «Новости». На кадрах видно, как Байден пытается убежать от репортеров, которые попросили его дать комментарии по поводу Путина. Он побежал по лужайке в сторону ожидавшего его вертолета. Затем политик замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт. Ранее глава США ответил «посмотрим» на вопрос о возможности встретиться с Путиным на саммите G20. При этом в Кремле заявляли, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США на ближайшее время.