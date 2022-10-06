Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 06 октября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 + Байден высказался о встрече с президентом России Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на саммите G20, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил глава Байден, передает пул Белого дома. «Посмотрим», — заявил Байден. Так он ответил на вопрос о встрече с Путиным. Ранее в Кремле заявили, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена на ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на саммите G20, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил глава Байден, передает пул Белого дома. «Посмотрим», — заявил Байден. Так он ответил на вопрос о встрече с Путиным. Ранее в Кремле заявили, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена на ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям