Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным

Байден высказался о встрече с президентом России
Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на саммите G20, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил глава Байден, передает пул Белого дома.
«Посмотрим», — заявил Байден. Так он ответил на вопрос о встрече с Путиным.
Ранее в Кремле заявили, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена на ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.
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