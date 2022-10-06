Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным

Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден высказался о встрече с президентом России Фото:

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на саммите G20, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил глава Байден, передает пул Белого дома.

«Посмотрим», — заявил Байден. Так он ответил на вопрос о встрече с Путиным.

Ранее в Кремле заявили, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена на ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.

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Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на саммите G20, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил глава Байден, передает пул Белого дома. «Посмотрим», — заявил Байден. Так он ответил на вопрос о встрече с Путиным. Ранее в Кремле заявили, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена на ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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