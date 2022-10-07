Мужчина отправлял курганскому подростку фото интимного содержания

08 октября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Мужчина признал свою вину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU О противозаконных действиях мужчины стало известно после того, как родители обнаружили переписку в телефоне у девочки-подростка из Курганской области. Они обратились в правоохранительные органы. «По данным следствия, с июля по сентябрь текущего года, 25-летний житель соседнего региона [с Курганской областью] путем переписки в одном из мессенджеров отправлял 11-летней девочке свои фотографии интимного содержания. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — указано в сообщении на сайте СУ СК РФ по Курганской области. Личность и местоположение подозреваемого были установлены. 4 октября фигурант дела был задержан на территории Челябинской области, ему предъявлено обвинение. Мужчина свою вину полностью признал. Сейчас она заключен под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. О том, что в Кургане собирались судить извращенца, заманивавшего детей за гаражи, URA.RU писало ранее. Мужчина показывал детям свои половые органы.

О противозаконных действиях мужчины стало известно после того, как родители обнаружили переписку в телефоне у девочки-подростка из Курганской области. Они обратились в правоохранительные органы. «По данным следствия, с июля по сентябрь текущего года, 25-летний житель соседнего региона [с Курганской областью] путем переписки в одном из мессенджеров отправлял 11-летней девочке свои фотографии интимного содержания. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — указано в сообщении на сайте СУ СК РФ по Курганской области. Личность и местоположение подозреваемого были установлены. 4 октября фигурант дела был задержан на территории Челябинской области, ему предъявлено обвинение. Мужчина свою вину полностью признал. Сейчас она заключен под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. О том, что в Кургане собирались судить извращенца, заманивавшего детей за гаражи, URA.RU писало ранее. Мужчина показывал детям свои половые органы.