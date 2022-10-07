Власти рассказали, сколько пассажиров перевез новый трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма

Трамвай между Екатеринбургом и Верхней Пышмой за месяц перевез 116 тысяч пассажиров

08 октября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Трамваи модели «Львенок» начали курсировать по новой ветке в августе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новым трамвайным маршрутом Екатеринбург — Верхняя Пышма за месяц воспользовались 116,7 тысяч пассажиров. Это в полтора раза больше, чем живет в Верхней Пышме, сообщили URA.RU в правительстве Свердловской области. «За месяц действия „Львята“ (название трамваев, — прим. ред.) перевезли 116,7 тысячи пассажиров. Трамвай уже занял свое место в суточной маятниковой миграции между городами и хорошо зарекомендовал себя у верхнепышминцев и екатеринбуржцев. За месяц мы перевезли в полтора раза больше человек, чем живет в Верхней Пышме», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. За время работы нового трамвая расписание маршрута скорректировали — более равномерно распределили рейсы в течение дня, а также добавили рейсы в пиковые часы. Планируется увеличить скорость «Львят» за счет регулировки светофором, ведь заметную часть времени трамваи стоят на регулируемых перекрестках. Также для жителей Верхней Пышмы хотят вдвое увеличить частоту курсирования «подвозного» автобусного маршрута №5. Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму было запущено в августе. На ветке курсируют восемь вагонов модели «Львенок». В истории постсоветской России это первая междугородняя трамвайная линия.

Новым трамвайным маршрутом Екатеринбург — Верхняя Пышма за месяц воспользовались 116,7 тысяч пассажиров. Это в полтора раза больше, чем живет в Верхней Пышме, сообщили URA.RU в правительстве Свердловской области. «За месяц действия „Львята“ (название трамваев, — прим. ред.) перевезли 116,7 тысячи пассажиров. Трамвай уже занял свое место в суточной маятниковой миграции между городами и хорошо зарекомендовал себя у верхнепышминцев и екатеринбуржцев. За месяц мы перевезли в полтора раза больше человек, чем живет в Верхней Пышме», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. За время работы нового трамвая расписание маршрута скорректировали — более равномерно распределили рейсы в течение дня, а также добавили рейсы в пиковые часы. Планируется увеличить скорость «Львят» за счет регулировки светофором, ведь заметную часть времени трамваи стоят на регулируемых перекрестках. Также для жителей Верхней Пышмы хотят вдвое увеличить частоту курсирования «подвозного» автобусного маршрута №5. Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму было запущено в августе. На ветке курсируют восемь вагонов модели «Львенок». В истории постсоветской России это первая междугородняя трамвайная линия.