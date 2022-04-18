Трамваям из Екатеринбурга до Верхней Пышмы выбрали цвет. Фото

18 апреля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Между городами будут курсировать 11 трамваев модели «Львенок» Фото: Анна Майорова © URA.RU Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать трамваи бордово-желтого цвета. Дизайн дополнят яркие оттенки линии и узоры, сообщили URA.RU в пресс-службе компании-разработчика. «Мы решили придать новым трамваям современный и запоминающийся образ. Динамичные линии и круговые узоры в дополнение к ярким оттенкам отражают цель проекта — высокотехнологичную модернизацию движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой», — рассказал директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников. Поставку трамваев в Свердловскую область обещают завершить к 1 июня. Всего на линии будут курсировать одиннадцать односекционных низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок». Их отличают компактность, просторный салон и широкие двери. Внутри будут USB-розетки для зарядки телефонов и современная система климат-контроля. Для маломобильных пассажиров в трамваях будут площадка для подъема и спуска и кнопка вызова водителя. Свердловчане с нетерпением ждут запуска нового трамвая Фото: пресс-служба «ПК Транспортные системы» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать трамваи бордово-желтого цвета. Дизайн дополнят яркие оттенки линии и узоры, сообщили URA.RU в пресс-службе компании-разработчика. «Мы решили придать новым трамваям современный и запоминающийся образ. Динамичные линии и круговые узоры в дополнение к ярким оттенкам отражают цель проекта — высокотехнологичную модернизацию движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой», — рассказал директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников. Поставку трамваев в Свердловскую область обещают завершить к 1 июня. Всего на линии будут курсировать одиннадцать односекционных низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок». Их отличают компактность, просторный салон и широкие двери. Внутри будут USB-розетки для зарядки телефонов и современная система климат-контроля. Для маломобильных пассажиров в трамваях будут площадка для подъема и спуска и кнопка вызова водителя.