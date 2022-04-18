Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать трамваи бордово-желтого цвета. Дизайн дополнят яркие оттенки линии и узоры, сообщили URA.RU в пресс-службе компании-разработчика.
«Мы решили придать новым трамваям современный и запоминающийся образ. Динамичные линии и круговые узоры в дополнение к ярким оттенкам отражают цель проекта — высокотехнологичную модернизацию движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой», — рассказал директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников.
Поставку трамваев в Свердловскую область обещают завершить к 1 июня. Всего на линии будут курсировать одиннадцать односекционных низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок». Их отличают компактность, просторный салон и широкие двери. Внутри будут USB-розетки для зарядки телефонов и современная система климат-контроля. Для маломобильных пассажиров в трамваях будут площадка для подъема и спуска и кнопка вызова водителя.
Свердловчане с нетерпением ждут запуска нового трамвая
Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать трамваи бордово-желтого цвета. Дизайн дополнят яркие оттенки линии и узоры, сообщили URA.RU в пресс-службе компании-разработчика. «Мы решили придать новым трамваям современный и запоминающийся образ. Динамичные линии и круговые узоры в дополнение к ярким оттенкам отражают цель проекта — высокотехнологичную модернизацию движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой», — рассказал директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников. Поставку трамваев в Свердловскую область обещают завершить к 1 июня. Всего на линии будут курсировать одиннадцать односекционных низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок». Их отличают компактность, просторный салон и широкие двери. Внутри будут USB-розетки для зарядки телефонов и современная система климат-контроля. Для маломобильных пассажиров в трамваях будут площадка для подъема и спуска и кнопка вызова водителя.