Паромы из Крыма будут перевозить от ста пассажиров за раз

Пассажирские паромы через Керченский пролив будут вмещать более 100 человек. Об этом заявил врио главы минтранса республики Николай Лукашенко.
«Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью более 100 пассажиров», — заявил Лукашенко. Его слова приводит в своем telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
Глава республики Сергей Аксенов добавил, что в течение дня будут налажены пассажирские переправы. Автомобили начнут перевозить через пролив до конца дня.
Движение между Краснодарским краем и Крымом было нарушено утром 8 октября в результате повреждения Крымского моста. Причиной стал подрыв грузового автомобиля и последующее возгорание проезжающего мимо состава с топливными цистернами. В то же время Минтрансом налажены альтернативные способы добраться на полуостров, в том числе сухопутно — через новые регионы РФ.
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Пассажирские паромы через Керченский пролив будут вмещать более 100 человек. Об этом заявил врио главы минтранса республики Николай Лукашенко. «Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью более 100 пассажиров», — заявил Лукашенко. Его слова приводит в своем telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Глава республики Сергей Аксенов добавил, что в течение дня будут налажены пассажирские переправы. Автомобили начнут перевозить через пролив до конца дня. Движение между Краснодарским краем и Крымом было нарушено утром 8 октября в результате повреждения Крымского моста. Причиной стал подрыв грузового автомобиля и последующее возгорание проезжающего мимо состава с топливными цистернами. В то же время Минтрансом налажены альтернативные способы добраться на полуостров, в том числе сухопутно — через новые регионы РФ.