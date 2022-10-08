Паромы из Крыма будут перевозить от ста пассажиров за раз

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Движение в Крым по мосту было прервано 8 октября после взрыва Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Пассажирские паромы через Керченский пролив будут вмещать более 100 человек. Об этом заявил врио главы минтранса республики Николай Лукашенко.

«Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью более 100 пассажиров», — заявил Лукашенко. Его слова приводит в своем telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Глава республики Сергей Аксенов добавил, что в течение дня будут налажены пассажирские переправы. Автомобили начнут перевозить через пролив до конца дня.

Движение между Краснодарским краем и Крымом было нарушено утром 8 октября в результате повреждения Крымского моста. Причиной стал подрыв грузового автомобиля и последующее возгорание проезжающего мимо состава с топливными цистернами. В то же время Минтрансом налажены альтернативные способы добраться на полуостров, в том числе сухопутно — через новые регионы РФ.

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Пассажирские паромы через Керченский пролив будут вмещать более 100 человек. Об этом заявил врио главы минтранса республики Николай Лукашенко. «Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью более 100 пассажиров», — заявил Лукашенко. Его слова приводит в своем telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Глава республики Сергей Аксенов добавил, что в течение дня будут налажены пассажирские переправы. Автомобили начнут перевозить через пролив до конца дня. Движение между Краснодарским краем и Крымом было нарушено утром 8 октября в результате повреждения Крымского моста. Причиной стал подрыв грузового автомобиля и последующее возгорание проезжающего мимо состава с топливными цистернами. В то же время Минтрансом налажены альтернативные способы добраться на полуостров, в том числе сухопутно — через новые регионы РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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