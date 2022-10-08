Mash показал грузовик, предположительно подорвавшийся на Крымском мосту

На видео изображен подорвавшийся грузовик
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Грузовик, который предположительно подорвался на Крымском мосту, попал на камеры видеонаблюдения. Соответствующее видео оказалось в распоряжении telegram-канала Mash.
При осмотре грузовика на посту ГИБДД ничего подозрительного найдено не было. Через какое-то время грузовик заехал на Крымский мост, где был совершен подрыв.
На Крымском мосту 8 октября был совершен взрыв, в результате которого движение по мосту было остановлено. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина. СБУ также намекнули на свою причастность к инциденту, дополняет агентство Nation News.
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