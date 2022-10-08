Mash показал грузовик, предположительно подорвавшийся на Крымском мосту

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На видео изображен подорвавшийся грузовик Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Грузовик, который предположительно подорвался на Крымском мосту, попал на камеры видеонаблюдения. Соответствующее видео оказалось в распоряжении telegram-канала Mash.

При осмотре грузовика на посту ГИБДД ничего подозрительного найдено не было. Через какое-то время грузовик заехал на Крымский мост, где был совершен подрыв.

На Крымском мосту 8 октября был совершен взрыв, в результате которого движение по мосту было остановлено. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина. СБУ также намекнули на свою причастность к инциденту, дополняет агентство Nation News.

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Грузовик, который предположительно подорвался на Крымском мосту, попал на камеры видеонаблюдения. Соответствующее видео оказалось в распоряжении telegram-канала Mash. При осмотре грузовика на посту ГИБДД ничего подозрительного найдено не было. Через какое-то время грузовик заехал на Крымский мост, где был совершен подрыв. На Крымском мосту 8 октября был совершен взрыв, в результате которого движение по мосту было остановлено. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина. СБУ также намекнули на свою причастность к инциденту, дополняет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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