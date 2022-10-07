07 октября 2022

Мобилизованных в Челябинской области по желанию крестят в местах призыва

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Мобилизация. Магнитогорск, военкомат, мобилизация, раздача иконок
Мобилизованным раздают иконы и молитвословы Фото:
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Мобилизация в России

Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий распорядился вести пастырское окормление в военкоматах в Челябинской области. Мобилизованных по желанию крестят в пунктах призыва.

«Священнослужители беседуют с новобранцами, по мере необходимости совершают таинства крещения, исповеди и причастия, благословляют воинов на служение отечеству. Духовную поддержку получают также родные и близкие всех мобилизованных», — сообщили в Златоустовской епархии.

Там добавили, что молебны совершаются в Аше, Катав-Ивановске, Трехгороном, Златоусте, Сатке и других территориях. Мобилизованных напутствуют на прохождение воинского служения. Им раздают Евангелие, молитвословы, нательные крестики и иконы.

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. С мобилизованными во многих территориях при отправке работают священослужители, которые помогают им поддерживать боевой дух.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий распорядился вести пастырское окормление в военкоматах в Челябинской области. Мобилизованных по желанию крестят в пунктах призыва. «Священнослужители беседуют с новобранцами, по мере необходимости совершают таинства крещения, исповеди и причастия, благословляют воинов на служение отечеству. Духовную поддержку получают также родные и близкие всех мобилизованных», — сообщили в Златоустовской епархии. Там добавили, что молебны совершаются в Аше, Катав-Ивановске, Трехгороном, Златоусте, Сатке и других территориях. Мобилизованных напутствуют на прохождение воинского служения. Им раздают Евангелие, молитвословы, нательные крестики и иконы. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. С мобилизованными во многих территориях при отправке работают священослужители, которые помогают им поддерживать боевой дух.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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