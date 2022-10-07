Мобилизованных в Челябинской области по желанию крестят в местах призыва

Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий распорядился вести пастырское окормление в военкоматах в Челябинской области. Мобилизованных по желанию крестят в пунктах призыва.
«Священнослужители беседуют с новобранцами, по мере необходимости совершают таинства крещения, исповеди и причастия, благословляют воинов на служение отечеству. Духовную поддержку получают также родные и близкие всех мобилизованных», — сообщили в Златоустовской епархии.
Там добавили, что молебны совершаются в Аше, Катав-Ивановске, Трехгороном, Златоусте, Сатке и других территориях. Мобилизованных напутствуют на прохождение воинского служения. Им раздают Евангелие, молитвословы, нательные крестики и иконы.
Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. С мобилизованными во многих территориях при отправке работают священослужители, которые помогают им поддерживать боевой дух.
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