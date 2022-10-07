Мобилизованных в Челябинской области по желанию крестят в местах призыва

08 октября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Мобилизованным раздают иконы и молитвословы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий распорядился вести пастырское окормление в военкоматах в Челябинской области. Мобилизованных по желанию крестят в пунктах призыва. «Священнослужители беседуют с новобранцами, по мере необходимости совершают таинства крещения, исповеди и причастия, благословляют воинов на служение отечеству. Духовную поддержку получают также родные и близкие всех мобилизованных», — сообщили в Златоустовской епархии. Там добавили, что молебны совершаются в Аше, Катав-Ивановске, Трехгороном, Златоусте, Сатке и других территориях. Мобилизованных напутствуют на прохождение воинского служения. Им раздают Евангелие, молитвословы, нательные крестики и иконы. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. С мобилизованными во многих территориях при отправке работают священослужители, которые помогают им поддерживать боевой дух.

Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий распорядился вести пастырское окормление в военкоматах в Челябинской области. Мобилизованных по желанию крестят в пунктах призыва. «Священнослужители беседуют с новобранцами, по мере необходимости совершают таинства крещения, исповеди и причастия, благословляют воинов на служение отечеству. Духовную поддержку получают также родные и близкие всех мобилизованных», — сообщили в Златоустовской епархии. Там добавили, что молебны совершаются в Аше, Катав-Ивановске, Трехгороном, Златоусте, Сатке и других территориях. Мобилизованных напутствуют на прохождение воинского служения. Им раздают Евангелие, молитвословы, нательные крестики и иконы. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. С мобилизованными во многих территориях при отправке работают священослужители, которые помогают им поддерживать боевой дух.