В Госдуме призвали вколотить Украину в XVIII век, несмотря на жалость к украинцам

Депутат Госдумы Толстой призвал «вколотить» Украину в XVIII век за удар по Крымскому мосту

09 октября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Ответ на удар по Крымскому мосту должен быть максимально жестким, потому Россия должна «вколотить Украину в XVIII век», несмотря на жалость к украинцам. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Петр Толстой. «Ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале, отметив присутствие жалости к украинцам в этой ситуации. По словам парламентария, необходимо понять, что текущее состояние спецоперации, когда «наши парни воюют, а где-то организовывают праздники», уже затянулось. «Надо собраться и начать. И плевать на Запад, для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека. Только так Победа будет за нами!», — резюмировал Толстой. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту, дополняет RT. В подрыве моста обвинили «украинских вандалов», в то же время Украина подтвердила свою причастность к взрыву. Россияне потребовали наказать Украину, обвинив ее властей в террористической деятельности.