Россияне потребовали наказать Украину за подрыв Крымского моста

Пользователи соцсети «Вконтакте» призвали правительство России «наказать Украину» за взрыв на Крымском мосту. По мнению россиян, за организацией инцидента стоят украинские спецслужбы.
«Зеленского надо изолировать. Украина — террористическое государство», — написала Анастасия Люпин в соцсети.
Пользователи рассчитывают на «достойный ответ» Кремля
Фото: скриншот «Вконтакте»
Комментаторы призывают власти к ответным ударам
Фото: скриншот «Вконтакте»
По мнению пользователей, инцидент не сойдет с рук его организаторам
Фото: скриншот «Вконтакте»
Другие читатели отмечают, что ответный удар обеспечен Украине и без применения оружия
Фото: скриншот «Вконтакте»
По мнению пользователей, взрыв на мосту стал последней каплей терпения РФ
Фото: скриншот «Вконтакте»
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, передает RT. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, по предварительным данным, погибли три человека, сообщает Life. Минтранс РФ наладил альтернативные пути на полуостров: заработала паромная переправа, были открыты сухопутные маршруты через новые российские регионы.
Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что к ЧП на Крымском мосту причастны киевские власти, пишет «Телеканал 360». Эстония, в лице главы МИД страны Урмаса Рейнсалу, поздравила украинские спецслужбы с «успешным» подрывом Крымского моста.
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Пользователи соцсети «Вконтакте» призвали правительство России «наказать Украину» за взрыв на Крымском мосту. По мнению россиян, за организацией инцидента стоят украинские спецслужбы. «Зеленского надо изолировать. Украина — террористическое государство», — написала Анастасия Люпин в соцсети. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, передает RT. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, по предварительным данным, погибли три человека, сообщает Life. Минтранс РФ наладил альтернативные пути на полуостров: заработала паромная переправа, были открыты сухопутные маршруты через новые российские регионы. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что к ЧП на Крымском мосту причастны киевские власти, пишет «Телеканал 360». Эстония, в лице главы МИД страны Урмаса Рейнсалу, поздравила украинские спецслужбы с «успешным» подрывом Крымского моста.