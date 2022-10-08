Власти Крыма обвинили Украину в подрыве моста

«Украинские вандалы» стали виновниками повреждения дорожного полотна на Крымском мосту. Об этом рассказал председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться. В этом — вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что теперь окончательно стало ясно для чего было необходимо начинать спецоперацию на Украине.
На Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны. На мосту оказалась повреждена часть автомобильного полотна. Власти Крыма успокоили жителей полуострова, заявив, что все логистических цепочки на случай непредвиденных обстоятельств отработаны.
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«Украинские вандалы» стали виновниками повреждения дорожного полотна на Крымском мосту. Об этом рассказал председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. «Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться. В этом — вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что теперь окончательно стало ясно для чего было необходимо начинать спецоперацию на Украине. На Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны. На мосту оказалась повреждена часть автомобильного полотна. Власти Крыма успокоили жителей полуострова, заявив, что все логистических цепочки на случай непредвиденных обстоятельств отработаны.