Власти Запорожья: Киев стягивает иностранных наемников к линии фронта

09 октября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

На стороне Киева участвуют наемники из более 30 стран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев стягивает иностранных наемников из более 30 стран на линию фронта в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — сказал Рогов. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU писало, что правительство Запорожской области вынуждено менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

Киев стягивает иностранных наемников из более 30 стран на линию фронта в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — сказал Рогов. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU писало, что правительство Запорожской области вынуждено менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.