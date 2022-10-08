08 октября 2022

Власти Запорожья: Киев стягивает иностранных наемников к линии фронта

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
На стороне Киева участвуют наемники из более 30 стран Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев стягивает иностранных наемников из более 30 стран на линию фронта в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — сказал Рогов. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее URA.RU писало, что правительство Запорожской области вынуждено менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

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Киев стягивает иностранных наемников из более 30 стран на линию фронта в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — сказал Рогов. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU писало, что правительство Запорожской области вынуждено менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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