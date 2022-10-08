Глава Запорожья рассказал, как защищается от угрозы обстрелов. Видео

Глава Запорожья Балицкий: правительство региона меняет место дислокации из-за обстрелов ВСУ
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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
Правительство Запорожья перемещается внутри региона во избежание обстрелов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Запорожской области вынуждено менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

«Действительно, мы вынуждены перемещаться, потому что опыт Херсона показывает, что ракета может прилететь в любое здание, таким образом мы подвергнем опасности людей, которые находятся рядом. Поэтому правительство действительно находится в постоянном перемещении, но оно находится на территории Запорожской области», — сказал Балицкий.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон после референдумов, прошедших на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

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Правительство Запорожской области вынуждено менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Действительно, мы вынуждены перемещаться, потому что опыт Херсона показывает, что ракета может прилететь в любое здание, таким образом мы подвергнем опасности людей, которые находятся рядом. Поэтому правительство действительно находится в постоянном перемещении, но оно находится на территории Запорожской области», — сказал Балицкий. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон после референдумов, прошедших на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.
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