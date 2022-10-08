08 октября 2022

На свердловский завод химической промышленности пустят всех желающих. Видео

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Третье уральское индустриальное биеннале на площадке Уралхиммаша: шестерни. Екатеринбург, современное искусство, уралхиммаш, биеннале, шестерня
Площадку «Уралхиммаша» не в первый раз открывают для посетителей. Завод участвовал в индустриальной выставке биеннале, а также в Ночи музеев Фото:

По заводу «Уралхиммаш», который находится в Екатеринбурге, открыли экскурсии. Они проходят два раза в месяц, чтобы поучаствовать в туре по производству, нужно записаться заранее. Экскурсия бесплатная, сообщает правительство Свердловской области в официальной группе «ВКонтакте».

«На сайте онлайн-путеводителя „Все — на завод!“, запущенного по инициативе Агентства стратегических инициатив, появился раздел с бесплатными экскурсиями на российские предприятия. В число девяти маршрутов вошел тур по екатеринбургскому производству оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности „Уралхиммаш“», — рассказали в правительстве.

Участники экскурсии побывают в действующем цехе, где вальцуют обечайки (металлоконструкции в виде отрезка трубы конусовидной, круглой или овальной формы, — прим. ред.), а также узнают, как делают элементы шаровых резервуаров для крупных нефтегазовых и нефтехимических объектов России. Экскурсии бесплатные, проходят два раза в месяц для групп не больше 15 человек. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (343) 310-06-44 или на официальном сайте проекта «Все — на завод».

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По заводу «Уралхиммаш», который находится в Екатеринбурге, открыли экскурсии. Они проходят два раза в месяц, чтобы поучаствовать в туре по производству, нужно записаться заранее. Экскурсия бесплатная, сообщает правительство Свердловской области в официальной группе «ВКонтакте». «На сайте онлайн-путеводителя „Все — на завод!“, запущенного по инициативе Агентства стратегических инициатив, появился раздел с бесплатными экскурсиями на российские предприятия. В число девяти маршрутов вошел тур по екатеринбургскому производству оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности „Уралхиммаш“», — рассказали в правительстве. Участники экскурсии побывают в действующем цехе, где вальцуют обечайки (металлоконструкции в виде отрезка трубы конусовидной, круглой или овальной формы, — прим. ред.), а также узнают, как делают элементы шаровых резервуаров для крупных нефтегазовых и нефтехимических объектов России. Экскурсии бесплатные, проходят два раза в месяц для групп не больше 15 человек. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (343) 310-06-44 или на официальном сайте проекта «Все — на завод».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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