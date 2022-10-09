В Госдуме потребовали изменить статус спецоперации

Депутат Сергей Миронов призвал срочно начать контртеррористическую операцию вместо СВО

09 октября 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов отметил, что на агрессивные действия Украины нужно отвечать зеркально Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв В Госдуме хотят изменить статус спецоперации на контртеррористическую. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Необходимо срочно ввести режим контртеррористической операции на территории Украины и в приграничных зонах и ответить на провокации», — написал он в своем telegram-канале. Его заявление связано с недавним взрывом Крымского моста, за который взяла на себя ответственность Украина. Далее Миронов вспомнил и другие резонансные события, в частности — убийство Дарьи Дугиной, подрыв ниток «Северного потока». С этими событиями так или иначе связана Украина. Он отметил, что нужно теперь отвечать зеркально. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В настоящий момент восстановлено железнодорожное движение.

В Госдуме хотят изменить статус спецоперации на контртеррористическую. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Необходимо срочно ввести режим контртеррористической операции на территории Украины и в приграничных зонах и ответить на провокации», — написал он в своем telegram-канале. Его заявление связано с недавним взрывом Крымского моста, за который взяла на себя ответственность Украина. Далее Миронов вспомнил и другие резонансные события, в частности — убийство Дарьи Дугиной, подрыв ниток «Северного потока». С этими событиями так или иначе связана Украина. Он отметил, что нужно теперь отвечать зеркально. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В настоящий момент восстановлено железнодорожное движение.