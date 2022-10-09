В Госдуме потребовали изменить статус спецоперации

В Госдуме хотят изменить статус спецоперации на контртеррористическую. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.
«Необходимо срочно ввести режим контртеррористической операции на территории Украины и в приграничных зонах и ответить на провокации», — написал он в своем telegram-канале. Его заявление связано с недавним взрывом Крымского моста, за который взяла на себя ответственность Украина. Далее Миронов вспомнил и другие резонансные события, в частности — убийство Дарьи Дугиной, подрыв ниток «Северного потока». С этими событиями так или иначе связана Украина. Он отметил, что нужно теперь отвечать зеркально.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В настоящий момент восстановлено железнодорожное движение.
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В Госдуме хотят изменить статус спецоперации на контртеррористическую. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Необходимо срочно ввести режим контртеррористической операции на территории Украины и в приграничных зонах и ответить на провокации», — написал он в своем telegram-канале. Его заявление связано с недавним взрывом Крымского моста, за который взяла на себя ответственность Украина. Далее Миронов вспомнил и другие резонансные события, в частности — убийство Дарьи Дугиной, подрыв ниток «Северного потока». С этими событиями так или иначе связана Украина. Он отметил, что нужно теперь отвечать зеркально. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В настоящий момент восстановлено железнодорожное движение.