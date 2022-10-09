Кремль: Европа стала заложником США

09 октября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

США зарабатывают на Европе, заявили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европа зависима от США в сфере энергетики, что негативно повлияет на европейский континент через 10-20 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ, чем это могли бы делать мы. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, в результате производство в Европе «загибается» и начинается деиндустриализация. В перспективе ближайших 10-20 лет это будет иметь плачевные последствия для Европы, уверен Песков. Европа столкнулась с энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Причиной ограничений со стороны ЕС стала спецоперация РФ на Украине. Ранее Евросоюз одобрил введение потолка цен на нефть из России, сообщает RT. Также некоторые европейские страны предложили ввести «коридор цен» на газ, отмечает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на СМИ.

Европа зависима от США в сфере энергетики, что негативно повлияет на европейский континент через 10-20 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ, чем это могли бы делать мы. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, в результате производство в Европе «загибается» и начинается деиндустриализация. В перспективе ближайших 10-20 лет это будет иметь плачевные последствия для Европы, уверен Песков. Европа столкнулась с энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Причиной ограничений со стороны ЕС стала спецоперация РФ на Украине. Ранее Евросоюз одобрил введение потолка цен на нефть из России, сообщает RT. Также некоторые европейские страны предложили ввести «коридор цен» на газ, отмечает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на СМИ.