The Hill: Байден хочет изменить свою позицию по Украине из-за новых регионов РФ

09 октября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

У администрации Джо Байдена появилась новая дилемма, сообщили СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден может пересмотреть свою позицию на счет запрета для ВСУ использовать американское оружие для удара по России после вхождения в состав РФ новых регионов. Такое мнение высказал экс-сотрудник Госдепартамента США Бретт Брюен. Вхождение в состав РФ новых регионов создает дилемму для администрации Байдена, передает The Hill. «Интересная точка зрения, что Вашингтон скажет: „Мы не признаем это российской территорией“. Но для [президента РФ Владимира] Путина и многих его соотечественников… все они теперь фактически считаются такими же, как Санкт-Петербург и Москва», — заявил Брюен. Поэтому США могут поставить под сомнение запрет использовать оружие, поставляемое Украине, для ударов по РФ, считает он. США поставляют Киеву оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине. Вашингтон требовал от Украины не использовать РСЗО HIMARS для атаки по России. ВСУ использовали это вооружение для ударов по территориям, которые освободила российская армия. После вхождения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ удары по ним будут восприниматься как атака по территории России, заявляли в Кремле. Регионы присоединились к РФ по результатам проведенных там референдумов.

Президент США Джо Байден может пересмотреть свою позицию на счет запрета для ВСУ использовать американское оружие для удара по России после вхождения в состав РФ новых регионов. Такое мнение высказал экс-сотрудник Госдепартамента США Бретт Брюен. Вхождение в состав РФ новых регионов создает дилемму для администрации Байдена, передает The Hill. «Интересная точка зрения, что Вашингтон скажет: „Мы не признаем это российской территорией“. Но для [президента РФ Владимира] Путина и многих его соотечественников… все они теперь фактически считаются такими же, как Санкт-Петербург и Москва», — заявил Брюен. Поэтому США могут поставить под сомнение запрет использовать оружие, поставляемое Украине, для ударов по РФ, считает он. США поставляют Киеву оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине. Вашингтон требовал от Украины не использовать РСЗО HIMARS для атаки по России. ВСУ использовали это вооружение для ударов по территориям, которые освободила российская армия. После вхождения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ удары по ним будут восприниматься как атака по территории России, заявляли в Кремле. Регионы присоединились к РФ по результатам проведенных там референдумов.