В Тюмени произошло ДТП с двумя грузовиками и легковушкой. Фото

09 октября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда на перекрестке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени произошло ДТП на перекрестке улиц Магистральной и Избышева. В результате аварии фуры, газели и автомобиля Changan пострадал один из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На улице Избышева около дома 1 столкнулись Газель, Changan и грузовик. Пострадала пассажир легкового транспорта, она получила ушиб спины и таза», — сообщили корреспонденту в ведомстве. Причиной столкновения назвали нарушение очередности проезда на перекрестке. Также в соцсетях поделились фото с последствиями аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяная мать попала в ДТП. Вместе с ней ехали двое сыновей, которые получили травмы в результате инцидента. Женщина поехала на арендованном автомобиле. Фото: группа «ЧС Тюмень Отзовик» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени произошло ДТП на перекрестке улиц Магистральной и Избышева. В результате аварии фуры, газели и автомобиля Changan пострадал один из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На улице Избышева около дома 1 столкнулись Газель, Changan и грузовик. Пострадала пассажир легкового транспорта, она получила ушиб спины и таза», — сообщили корреспонденту в ведомстве. Причиной столкновения назвали нарушение очередности проезда на перекрестке. Также в соцсетях поделились фото с последствиями аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяная мать попала в ДТП. Вместе с ней ехали двое сыновей, которые получили травмы в результате инцидента. Женщина поехала на арендованном автомобиле.