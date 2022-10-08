В Тюмени произошло ДТП на перекрестке улиц Магистральной и Избышева. В результате аварии фуры, газели и автомобиля Changan пострадал один из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«На улице Избышева около дома 1 столкнулись Газель, Changan и грузовик. Пострадала пассажир легкового транспорта, она получила ушиб спины и таза», — сообщили корреспонденту в ведомстве. Причиной столкновения назвали нарушение очередности проезда на перекрестке. Также в соцсетях поделились фото с последствиями аварии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяная мать попала в ДТП. Вместе с ней ехали двое сыновей, которые получили травмы в результате инцидента. Женщина поехала на арендованном автомобиле.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii