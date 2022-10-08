08 октября 2022
07 октября 2022

В Тюмени произошло ДТП с двумя грузовиками и легковушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., газель, дтп, авария, маршрутка
ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда на перекрестке (архивное фото) Фото:

В Тюмени произошло ДТП на перекрестке улиц Магистральной и Избышева. В результате аварии фуры, газели и автомобиля Changan пострадал один из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«На улице Избышева около дома 1 столкнулись Газель, Changan и грузовик. Пострадала пассажир легкового транспорта, она получила ушиб спины и таза», — сообщили корреспонденту в ведомстве. Причиной столкновения назвали нарушение очередности проезда на перекрестке. Также в соцсетях поделились фото с последствиями аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяная мать попала в ДТП. Вместе с ней ехали двое сыновей, которые получили травмы в результате инцидента. Женщина поехала на арендованном автомобиле.

Фото:

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В Тюмени произошло ДТП на перекрестке улиц Магистральной и Избышева. В результате аварии фуры, газели и автомобиля Changan пострадал один из пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На улице Избышева около дома 1 столкнулись Газель, Changan и грузовик. Пострадала пассажир легкового транспорта, она получила ушиб спины и таза», — сообщили корреспонденту в ведомстве. Причиной столкновения назвали нарушение очередности проезда на перекрестке. Также в соцсетях поделились фото с последствиями аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяная мать попала в ДТП. Вместе с ней ехали двое сыновей, которые получили травмы в результате инцидента. Женщина поехала на арендованном автомобиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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