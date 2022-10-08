В Тюмени пьяная мать вместе с детьми попала в ДТП. Фото

09 октября 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Женщина хотела вызвать такси, но водитель уехал раньше, чем она пришла (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пьяная тюменка взяла в аренду автомобиль Datsun и устроила ДТП, в котором пострадали ее двое детей в возрасте 10 лет. О ночном происшествии в городе рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Водитель была пьяна, показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В результате наезда на препятствие пострадали два 10-летних сына водителя, у детей ушибы лица», — написали в telegram-канале ведомства. Предварительно сообщается, что женщина вызывала себе такси, однако опоздала и водитель уехал. После этого она поехала на арендованном автомобиле, так как ее личный транспорт находится в ремонте. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель не справился с управлением и слетел с дороги. В результате пострадали двое его пассажиров. Сам мужчина остался цел, но при этом сел за руль пьяным. Полиция также обнаружила у него и другие нарушения. Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области» Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области» Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»

Пьяная тюменка взяла в аренду автомобиль Datsun и устроила ДТП, в котором пострадали ее двое детей в возрасте 10 лет. О ночном происшествии в городе рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Водитель была пьяна, показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В результате наезда на препятствие пострадали два 10-летних сына водителя, у детей ушибы лица», — написали в telegram-канале ведомства. Предварительно сообщается, что женщина вызывала себе такси, однако опоздала и водитель уехал. После этого она поехала на арендованном автомобиле, так как ее личный транспорт находится в ремонте. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель не справился с управлением и слетел с дороги. В результате пострадали двое его пассажиров. Сам мужчина остался цел, но при этом сел за руль пьяным. Полиция также обнаружила у него и другие нарушения.