Иммунолог Крючков объяснил, как люди со слабым иммунитетом могут обезопасить себя осенью

Иммунолог Крючков: люди со слабым иммунитетом должны прививаться и закаляться

10 октября 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Россияне со слабым иммунитетом могут укрепить его несколькими способами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Осенью, когда широко распространяются инфекционные заболевания, человеку с ослабленным иммунитетом следует прививаться, больше бывать на свежем воздухе, одеваться по погоде и закаливаться. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Если не противопоказано, то специфическая профилактика, то есть, речь идет о вакцинации антиковидной и антигриппозной. Для пожилых и детей, конечно, еще пневмококковая. Есть и другие вакцинации, но это в зависимости от того, где человек проживает. Человек может сделать прививки, когда иммунная система работает, то есть, способна формировать активный специфический иммунитет в ответ на вакцинацию. Также, когда от вакцин нет вреда. Это наилучший вариант защититься от инфекций», — сказал Николай Крючков. «Что касается неспецифических, то здесь стандартная рекомендация. Это больше бывать на свежем воздухе. Прогулки, легкий бег. Тепло одеваться в зависимости от погоды. Закаливание, то есть, контрастный душ. Нужно начинать с легких перепадов температуры, потом их увеличивать. Но, это в случае, если нет противопоказаний, потому что могут быть скачки давления», — добавил спикер. Также люди с ослабленным иммунитетом должны обратить внимание на свой рацион, подчеркнул Крючков. «Макароны, картошка — это не полноценное питание. Должно быть больше сырых овощей, достаточное количество рыбы, мяса хорошего качества. Соки, фрукты в меру. Все это будет способствовать тому, что иммунная система будет включаться. Каких-то специальных препаратов для того, чтобы стимулировать иммунную систему пить нельзя», — заключил иммунолог. Нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина назвала необходимые витамины осенью. Так, в осенний период человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью, когда широко распространяются инфекционные заболевания, человеку с ослабленным иммунитетом следует прививаться, больше бывать на свежем воздухе, одеваться по погоде и закаливаться. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Если не противопоказано, то специфическая профилактика, то есть, речь идет о вакцинации антиковидной и антигриппозной. Для пожилых и детей, конечно, еще пневмококковая. Есть и другие вакцинации, но это в зависимости от того, где человек проживает. Человек может сделать прививки, когда иммунная система работает, то есть, способна формировать активный специфический иммунитет в ответ на вакцинацию. Также, когда от вакцин нет вреда. Это наилучший вариант защититься от инфекций», — сказал Николай Крючков. «Что касается неспецифических, то здесь стандартная рекомендация. Это больше бывать на свежем воздухе. Прогулки, легкий бег. Тепло одеваться в зависимости от погоды. Закаливание, то есть, контрастный душ. Нужно начинать с легких перепадов температуры, потом их увеличивать. Но, это в случае, если нет противопоказаний, потому что могут быть скачки давления», — добавил спикер. Также люди с ослабленным иммунитетом должны обратить внимание на свой рацион, подчеркнул Крючков. «Макароны, картошка — это не полноценное питание. Должно быть больше сырых овощей, достаточное количество рыбы, мяса хорошего качества. Соки, фрукты в меру. Все это будет способствовать тому, что иммунная система будет включаться. Каких-то специальных препаратов для того, чтобы стимулировать иммунную систему пить нельзя», — заключил иммунолог. Нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина назвала необходимые витамины осенью. Так, в осенний период человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6.