Нутрициолог Слободина назвала необходимые витамины осенью

Нутрициолог Слободина: витамины D и магний B6 необходимы осенью

09 сентября 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Витамины сложно восполнить через пищу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осенью человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина. «Все витамины пропить невозможно. Тут в зависимости от того, какие у человека есть дефициты. Это уже определяется в процессе опросов и анализов. Но общие для всех витамины остаются одни и те же. Это витамин D — наш основной витамин и гормон. Он участвует более, чем в 300 реакциях в организме. Его надо обязательно пить утром натощак с витамином K2, чтобы он усвоился. Витамин С тоже необходим в нашем организме. Магний B6. Ну и жирорастворимые витамины A, E», — сказала Галина Слободина. По словам собеседницы агентства, перечисленные витамины сложно восполнить через пищу. «У нас есть последние статьи великого ученого Владимира Дадали, где он пишет о микроэлементах, макроэлементах и витаминах. Он подтверждает мысль, что сейчас из продуктов мы получаем минимум, поэтому восполнять надо все. Но поскольку все вместе пить нельзя, это надо делать по очереди. Но, к сожалению, из нашей продукции мы получаем мало, учитывая технологии современного сельского хозяйства, промышленности. Мы хоть заедимся бразильскими орехами, но суточной дозы селена мы никогда не получим», — заявила нутрициолог. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала URA.RU, что при переизбытке витамина D в организме, человек будет испытывать проблемы с почками и печенью, а также такие симптомы, как тошнота, слабость, снижение иммунитета, зуд. Также передозировка витамином D нарушает обмен кальция и фосфора в организме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина. «Все витамины пропить невозможно. Тут в зависимости от того, какие у человека есть дефициты. Это уже определяется в процессе опросов и анализов. Но общие для всех витамины остаются одни и те же. Это витамин D — наш основной витамин и гормон. Он участвует более, чем в 300 реакциях в организме. Его надо обязательно пить утром натощак с витамином K2, чтобы он усвоился. Витамин С тоже необходим в нашем организме. Магний B6. Ну и жирорастворимые витамины A, E», — сказала Галина Слободина. По словам собеседницы агентства, перечисленные витамины сложно восполнить через пищу. «У нас есть последние статьи великого ученого Владимира Дадали, где он пишет о микроэлементах, макроэлементах и витаминах. Он подтверждает мысль, что сейчас из продуктов мы получаем минимум, поэтому восполнять надо все. Но поскольку все вместе пить нельзя, это надо делать по очереди. Но, к сожалению, из нашей продукции мы получаем мало, учитывая технологии современного сельского хозяйства, промышленности. Мы хоть заедимся бразильскими орехами, но суточной дозы селена мы никогда не получим», — заявила нутрициолог. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала URA.RU, что при переизбытке витамина D в организме, человек будет испытывать проблемы с почками и печенью, а также такие симптомы, как тошнота, слабость, снижение иммунитета, зуд. Также передозировка витамином D нарушает обмен кальция и фосфора в организме.