Путин назвал терактом подрыв Крымского моста 09 октября 2022 в 22:40 Размер текста - 17 + Владимир Путин прокомментировал произошедшее на Крымском мосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Взрыв Крымского моста является терактом, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным. Информация приводится на сайте Кремля. «Подрыв Крымского моста — теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ», — сказал Путин во время встречи с Бастрыкиным. Глава СК отметил, что теракт на Крымском мосту был подготовлен спецслужбами Украины, которым помогали граждане РФ из-за границы. По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик. В результате оказалось повреждено автомобильное и железнодорожное полотно. Там ведутся работы по восстановлению и уже запустили движение для автомобилей по двум полосам. Ранее в офисе президента Украины намекнули, что страна причастна к подрыву Крымского моста. Затем газета The New York Times написала, что киевские чиновники причастны к произошедшему. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту, выясняются все обстоятельства произошедшего. Взрыв Крымского моста является терактом, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным. Информация приводится на сайте Кремля. «Подрыв Крымского моста — теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ», — сказал Путин во время встречи с Бастрыкиным. Глава СК отметил, что теракт на Крымском мосту был подготовлен спецслужбами Украины, которым помогали граждане РФ из-за границы. По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик. В результате оказалось повреждено автомобильное и железнодорожное полотно. Там ведутся работы по восстановлению и уже запустили движение для автомобилей по двум полосам. Ранее в офисе президента Украины намекнули, что страна причастна к подрыву Крымского моста. Затем газета The New York Times написала, что киевские чиновники причастны к произошедшему. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту, выясняются все обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям