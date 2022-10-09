Путин назвал терактом подрыв Крымского моста

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин прокомментировал произошедшее на Крымском мосту Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Взрыв Крымского моста является терактом, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным. Информация приводится на сайте Кремля.

«Подрыв Крымского моста — теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ», — сказал Путин во время встречи с Бастрыкиным. Глава СК отметил, что теракт на Крымском мосту был подготовлен спецслужбами Украины, которым помогали граждане РФ из-за границы.

По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик. В результате оказалось повреждено автомобильное и железнодорожное полотно. Там ведутся работы по восстановлению и уже запустили движение для автомобилей по двум полосам. Ранее в офисе президента Украины намекнули, что страна причастна к подрыву Крымского моста. Затем газета The New York Times написала, что киевские чиновники причастны к произошедшему. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Взрыв Крымского моста является терактом, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным. Информация приводится на сайте Кремля. «Подрыв Крымского моста — теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ», — сказал Путин во время встречи с Бастрыкиным. Глава СК отметил, что теракт на Крымском мосту был подготовлен спецслужбами Украины, которым помогали граждане РФ из-за границы. По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик. В результате оказалось повреждено автомобильное и железнодорожное полотно. Там ведутся работы по восстановлению и уже запустили движение для автомобилей по двум полосам. Ранее в офисе президента Украины намекнули, что страна причастна к подрыву Крымского моста. Затем газета The New York Times написала, что киевские чиновники причастны к произошедшему. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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