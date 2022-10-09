В Минске заявили о назревающем конфликте на белорусско-украинской границе

Власти Белоруссии: ВСУ взорвали мосты и заминировала дороги на белорусско-украинской границе

09 октября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировали дороги. Об этом заявил глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. «Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — сказал Лаппо телеканалу СТВ. По его словам, с украинской стороны «выходят на границу не пограничники — территориальная оборона». Он отметил, что в данный момент практически все пограничные мосты взорваны, и «автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы». «Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — отметил Лаппо. «Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — заявил белорусский политик. Ранее в МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель демилитаризация и денацификация Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что его страна участвует в российской спецоперации, но не собирается проводить боевые действия, передает RT.

Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировали дороги. Об этом заявил глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. «Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — сказал Лаппо телеканалу СТВ. По его словам, с украинской стороны «выходят на границу не пограничники — территориальная оборона». Он отметил, что в данный момент практически все пограничные мосты взорваны, и «автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы». «Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — отметил Лаппо. «Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — заявил белорусский политик. Ранее в МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель демилитаризация и денацификация Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что его страна участвует в российской спецоперации, но не собирается проводить боевые действия, передает RT.