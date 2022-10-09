В Минске заявили о назревающем конфликте на белорусско-украинской границе

Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировали дороги. Об этом заявил глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
«Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — сказал Лаппо телеканалу СТВ. По его словам, с украинской стороны «выходят на границу не пограничники — территориальная оборона». Он отметил, что в данный момент практически все пограничные мосты взорваны, и «автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы». «Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — отметил Лаппо. «Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — заявил белорусский политик.
Ранее в МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель демилитаризация и денацификация Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что его страна участвует в российской спецоперации, но не собирается проводить боевые действия, передает RT.
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Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировали дороги. Об этом заявил глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. «Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — сказал Лаппо телеканалу СТВ. По его словам, с украинской стороны «выходят на границу не пограничники — территориальная оборона». Он отметил, что в данный момент практически все пограничные мосты взорваны, и «автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы». «Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — отметил Лаппо. «Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — заявил белорусский политик. Ранее в МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель демилитаризация и денацификация Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что его страна участвует в российской спецоперации, но не собирается проводить боевые действия, передает RT.