В Белоруссии заявили о готовности ПВО к удару со стороны Украины В Совбезе Белоруссии заявили о боеготовности ПВО к украинским провокациям 10 октября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 + ПВО и силы погранслужбы Белоруссии повысили готовность к провокациям Киева, заявил Павел Муравейко Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности к реагированию на возможные провокации. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала «Беларусь-1». «Мы содержим нашу систему ПВО в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации. Весь комплекс мероприятий предусмотрен, и система работает достаточно устойчиво», — приводит слова Павла Муравейко ТАСС. Он подчеркнул, что Запад готов воевать на Украине до последнего наемника, которых собирают по всему миру, чтобы бросить в мясорубку против армии России. Поэтому в Белоруссии «повысили готовность сил и средств пограничной службы на государственной границе» с Украиной, добавил заместитель госсекретаря Совбеза. Муравейко подчеркнул, что Украина стала западным полигоном для испытания современных вооружений. «Это очередной виток гонки вооружений», — обозначил он. Ранее в МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил о назревающем конфликте на белорусско-украинской границе. Противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности к реагированию на возможные провокации. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала «Беларусь-1». «Мы содержим нашу систему ПВО в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации. Весь комплекс мероприятий предусмотрен, и система работает достаточно устойчиво», — приводит слова Павла Муравейко ТАСС. Он подчеркнул, что Запад готов воевать на Украине до последнего наемника, которых собирают по всему миру, чтобы бросить в мясорубку против армии России. Поэтому в Белоруссии «повысили готовность сил и средств пограничной службы на государственной границе» с Украиной, добавил заместитель госсекретаря Совбеза. Муравейко подчеркнул, что Украина стала западным полигоном для испытания современных вооружений. «Это очередной виток гонки вооружений», — обозначил он. Ранее в МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил о назревающем конфликте на белорусско-украинской границе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям