09 октября 2022

В Белоруссии заявили о готовности ПВО к удару со стороны Украины

В Совбезе Белоруссии заявили о боеготовности ПВО к украинским провокациям
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
ПВО и силы погранслужбы Белоруссии повысили готовность к провокациям Киева, заявил Павел Муравейко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности к реагированию на возможные провокации. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Мы содержим нашу систему ПВО в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации. Весь комплекс мероприятий предусмотрен, и система работает достаточно устойчиво», — приводит слова Павла Муравейко ТАСС.

Он подчеркнул, что Запад готов воевать на Украине до последнего наемника, которых собирают по всему миру, чтобы бросить в мясорубку против армии России. Поэтому в Белоруссии «повысили готовность сил и средств пограничной службы на государственной границе» с Украиной, добавил заместитель госсекретаря Совбеза.

Муравейко подчеркнул, что Украина стала западным полигоном для испытания современных вооружений. «Это очередной виток гонки вооружений», — обозначил он.

Ранее в МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил о назревающем конфликте на белорусско-украинской границе.

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Противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности к реагированию на возможные провокации. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала «Беларусь-1». «Мы содержим нашу систему ПВО в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации. Весь комплекс мероприятий предусмотрен, и система работает достаточно устойчиво», — приводит слова Павла Муравейко ТАСС. Он подчеркнул, что Запад готов воевать на Украине до последнего наемника, которых собирают по всему миру, чтобы бросить в мясорубку против армии России. Поэтому в Белоруссии «повысили готовность сил и средств пограничной службы на государственной границе» с Украиной, добавил заместитель госсекретаря Совбеза. Муравейко подчеркнул, что Украина стала западным полигоном для испытания современных вооружений. «Это очередной виток гонки вооружений», — обозначил он. Ранее в МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил о назревающем конфликте на белорусско-украинской границе.
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