ЯНАО стал лидером среди регионов РФ по материальному благополучию населения

ЯНАО стал лидером среди округов РФ по материальному благополучию населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ стал абсолютным лидером в рейтинге материального благополучия населения. Исследование по показаниям прошлого года опубликовало РИА «Новости».

«Материальное состояние населения россиян оценили эксперты РИА Рейтинг. На первой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В пятерку лидеров вошла Москва», — сообщает агентство.

При составлении рейтинга учитывалось отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров по каждому округу, объем банковских вкладов населения, количество квартир, приобретенных в ипотеку и другие показатели. ЯНАО получил в рейтинге 100 баллов, для сравнения у соседнего ХМАО 76,8 баллов.

Ранее URA.RU рассказало, что города ЯНАО возглавили рейтинг городов России по уровню заработной платы. Среди ста городов РФ Новый Уренгой занял первое место, а Салехард — второе.