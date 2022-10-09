09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

ЯНАО стал лидером среди регионов РФ по материальному благополучию населения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
ЯНАО стал лидером среди округов РФ по материальному благополучию населения Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ стал абсолютным лидером в рейтинге материального благополучия населения. Исследование по показаниям прошлого года опубликовало РИА «Новости».

«Материальное состояние населения россиян оценили эксперты РИА Рейтинг. На первой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В пятерку лидеров вошла Москва», — сообщает агентство.

При составлении рейтинга учитывалось отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров по каждому округу, объем банковских вкладов населения, количество квартир, приобретенных в ипотеку и другие показатели. ЯНАО получил в рейтинге 100 баллов, для сравнения у соседнего ХМАО 76,8 баллов.

Ранее URA.RU рассказало, что города ЯНАО возглавили рейтинг городов России по уровню заработной платы. Среди ста городов РФ Новый Уренгой занял первое место, а Салехард — второе.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Ямало-Ненецкий автономный округ стал абсолютным лидером в рейтинге материального благополучия населения. Исследование по показаниям прошлого года опубликовало РИА «Новости». «Материальное состояние населения россиян оценили эксперты РИА Рейтинг. На первой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В пятерку лидеров вошла Москва», — сообщает агентство. При составлении рейтинга учитывалось отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров по каждому округу, объем банковских вкладов населения, количество квартир, приобретенных в ипотеку и другие показатели. ЯНАО получил в рейтинге 100 баллов, для сравнения у соседнего ХМАО 76,8 баллов. Ранее URA.RU рассказало, что города ЯНАО возглавили рейтинг городов России по уровню заработной платы. Среди ста городов РФ Новый Уренгой занял первое место, а Салехард — второе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...