ЯНАО стал лидером среди регионов РФ по материальному благополучию населения

Ямало-Ненецкий автономный округ стал абсолютным лидером в рейтинге материального благополучия населения. Исследование по показаниям прошлого года опубликовало РИА «Новости».
«Материальное состояние населения россиян оценили эксперты РИА Рейтинг. На первой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В пятерку лидеров вошла Москва», — сообщает агентство.
При составлении рейтинга учитывалось отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров по каждому округу, объем банковских вкладов населения, количество квартир, приобретенных в ипотеку и другие показатели. ЯНАО получил в рейтинге 100 баллов, для сравнения у соседнего ХМАО 76,8 баллов.
Ранее URA.RU рассказало, что города ЯНАО возглавили рейтинг городов России по уровню заработной платы. Среди ста городов РФ Новый Уренгой занял первое место, а Салехард — второе.
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