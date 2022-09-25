25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Города ЯНАО лидируют в федеральном рейтинге по уровню зарплат

РИА Новости: Новый Уренгой и Салехард возглавили рейтинг городов по уровню заработных плат
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой и Салехард возглавили рейтинг городов РФ по уровню зарплат Фото:

Города ЯНАО возглавили рейтинг городов России по уровню заработной платы. Новый Уренгой занимает первое место, а Салехард — второе, сообщает РИА «Новости».

«В рейтинг включены 100 городов — административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. На первом месте рейтинга по уровню зарплат находится Новый Уренгой. Второй стала столица Ямала Салехард», — сообщает агентство.

Для расчета рейтинга использовались данные о средней заработной плате по конкретному городу и стоимость стандартного потребительского набора (данные взяты из региональной статистики). Так, в Новом Уренгое на среднюю зарплату можно купить 5,69 потребительского набора, а средний житель Салехарда может приобрести 5.07 такого набора.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО возглавил федеральный рейтинг по средним заработным платам. Оплату выше средней по стране получают более 71% жителей округа.

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Города ЯНАО возглавили рейтинг городов России по уровню заработной платы. Новый Уренгой занимает первое место, а Салехард — второе, сообщает РИА «Новости». «В рейтинг включены 100 городов — административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. На первом месте рейтинга по уровню зарплат находится Новый Уренгой. Второй стала столица Ямала Салехард», — сообщает агентство. Для расчета рейтинга использовались данные о средней заработной плате по конкретному городу и стоимость стандартного потребительского набора (данные взяты из региональной статистики). Так, в Новом Уренгое на среднюю зарплату можно купить 5,69 потребительского набора, а средний житель Салехарда может приобрести 5.07 такого набора. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО возглавил федеральный рейтинг по средним заработным платам. Оплату выше средней по стране получают более 71% жителей округа.
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