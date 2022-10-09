Медведев раскрыл заказчика и исполнителя теракта на Крымском мосту

Медведев: Украина является заказчиком и исполнителем теракта на Крымском мосту

10 октября 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев обвинил Украину в организации теракта на Крымском мосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Украина, несомненно, является заказчиком и исполнителем террористического акта и диверсии, совершенном на Крымском мосту. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Зампред Совбеза заявил, что все доклады и выводы уже сделаны, а россияне ждут ответа на украинский теракт. «Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире», — резюмировал Медведев. Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена. По словам президента России Владимира Путина, за теракт несут ответственность спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ завел дело о терроризме после теракта на Крымском мосту.

Украина, несомненно, является заказчиком и исполнителем террористического акта и диверсии, совершенном на Крымском мосту. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Зампред Совбеза заявил, что все доклады и выводы уже сделаны, а россияне ждут ответа на украинский теракт. «Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире», — резюмировал Медведев. Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена. По словам президента России Владимира Путина, за теракт несут ответственность спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ завел дело о терроризме после теракта на Крымском мосту.