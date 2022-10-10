Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

10 октября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

В Киеве прогремело четыре взрыва Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве прогремели взрывы в центре столицы. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко. «Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — пояснил он. Также он уточнил, что детали будут позже Как сообщает издание «Украина.ру», прозвучало четыре взрыва. На месте работают СБУ. Также взрывы слышны в Днепропетровске и Хмельнице.

В Киеве прогремели взрывы в центре столицы. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко. «Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — пояснил он. Также он уточнил, что детали будут позже Как сообщает издание «Украина.ру», прозвучало четыре взрыва. На месте работают СБУ. Также взрывы слышны в Днепропетровске и Хмельнице.