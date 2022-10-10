Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, кличко виталий
В Киеве прогремело четыре взрыва Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве прогремели взрывы в центре столицы. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — пояснил он. Также он уточнил, что детали будут позже

Как сообщает издание «Украина.ру», прозвучало четыре взрыва. На месте работают СБУ. Также взрывы слышны в Днепропетровске и Хмельнице.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве прогремели взрывы в центре столицы. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко. «Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — пояснил он. Также он уточнил, что детали будут позже Как сообщает издание «Украина.ру», прозвучало четыре взрыва. На месте работают СБУ. Также взрывы слышны в Днепропетровске и Хмельнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...