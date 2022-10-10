Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

В Киеве прогремело четыре взрыва
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве прогремели взрывы в центре столицы. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.
«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — пояснил он. Также он уточнил, что детали будут позже
Как сообщает издание «Украина.ру», прозвучало четыре взрыва. На месте работают СБУ. Также взрывы слышны в Днепропетровске и Хмельнице.
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