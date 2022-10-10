В военкомате ХМАО объяснили, как избежать ошибочной мобилизации

Военкомат ХМАО посоветовал приходить с документами тем, кому положена отсрочка от мобилизации

11 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Чтобы исключить мобилизацию по ошибке, нужно придерживаться элементарных инструкций Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Чтобы избежать ошибочной мобилизации в ХМАО, нужно сразу предоставлять все необходимые документы в военкомат. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате ХМАО. «Мобилизованные обязаны прийти с выпиской и амбулаторной картой. Это во-первых. Высказать жалобы, во-вторых. На медосмотре работает опытный специалист. Это при призыве комиссия целая, а при мобилизации один доктор, который всех пропускает — смотрит медицинские документы, выслушивает жалобы. Если есть показания, которых нет в учетных карточках, то врач заносит их туда и должен отправить призывника на медицинское обследование. А если карточка чистая, а устно призывник заявляет какие-то болезни, то без врачебной выписки врач это, конечно, подвергает сомнению. Если все будут жаловаться на здоровье, то что, всех отправлять на медкомиссию теперь? Должны быть медицинские документы — история болезни. Это основной документ и основание для медика. Если в истории болезни заболеваний нет и человек никуда не обращался, а теперь жалуется на серьезное заболевание, то это, по закону, не может служить отводом от мобилизации», — сообщили в военкомате.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приступили к формированию резерва, который может понадобиться в рамках частичной мобилизации. Военнообязанные продолжают получать повестки из военкомата для уточнения данных. После объявления властей о выполнении наряда Минобороны по мобилизации и отправки первой партии мобилизованных из Югры в учебные центры жители стали задаваться вопросом, почему продолжают поступать повестки. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .









Чтобы избежать ошибочной мобилизации в ХМАО, нужно сразу предоставлять все необходимые документы в военкомат. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военкомате ХМАО. «Мобилизованные обязаны прийти с выпиской и амбулаторной картой. Это во-первых. Высказать жалобы, во-вторых. На медосмотре работает опытный специалист. Это при призыве комиссия целая, а при мобилизации один доктор, который всех пропускает — смотрит медицинские документы, выслушивает жалобы. Если есть показания, которых нет в учетных карточках, то врач заносит их туда и должен отправить призывника на медицинское обследование. А если карточка чистая, а устно призывник заявляет какие-то болезни, то без врачебной выписки врач это, конечно, подвергает сомнению. Если все будут жаловаться на здоровье, то что, всех отправлять на медкомиссию теперь? Должны быть медицинские документы — история болезни. Это основной документ и основание для медика. Если в истории болезни заболеваний нет и человек никуда не обращался, а теперь жалуется на серьезное заболевание, то это, по закону, не может служить отводом от мобилизации», — сообщили в военкомате. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приступили к формированию резерва, который может понадобиться в рамках частичной мобилизации. Военнообязанные продолжают получать повестки из военкомата для уточнения данных. После объявления властей о выполнении наряда Минобороны по мобилизации и отправки первой партии мобилизованных из Югры в учебные центры жители стали задаваться вопросом, почему продолжают поступать повестки. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.