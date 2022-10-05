В ХМАО приступили к формированию резерва мобилизованных

06 октября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Резерв мобилизованных нужен для оперативного реагирования на потребности армии Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ХМАО приступили к формированию резерва, который может понадобиться в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Надо готовиться. Комплектование идет планово. То есть резерв, который может быть мобилизован по тем критерием, которые определены, он продолжается. Это же не значит, что отправили людей с округа и на этом все закончилось. Надо формировать резерв, который при необходимости, при поступлении мобилизационного задания будет отрабатываться», — сказал Тиртока. После объявления властей о выполнении наряда Минобороны по мобилизации и отправки первой партии мобилизованных из Югры в учебные центры, жители стали задаваться вопросом о том, почему продолжают поступать повестки. В военкомате ХМАО объяснили, что в ближайшее время военнообязанные запаса будут вызываться для уточнения данных и выяснения годности резервистов к службе. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

В ХМАО приступили к формированию резерва, который может понадобиться в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Надо готовиться. Комплектование идет планово. То есть резерв, который может быть мобилизован по тем критерием, которые определены, он продолжается. Это же не значит, что отправили людей с округа и на этом все закончилось. Надо формировать резерв, который при необходимости, при поступлении мобилизационного задания будет отрабатываться», — сказал Тиртока. После объявления властей о выполнении наряда Минобороны по мобилизации и отправки первой партии мобилизованных из Югры в учебные центры, жители стали задаваться вопросом о том, почему продолжают поступать повестки. В военкомате ХМАО объяснили, что в ближайшее время военнообязанные запаса будут вызываться для уточнения данных и выяснения годности резервистов к службе. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.