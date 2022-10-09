Прокуратура ХМАО заставила мэра оплатить ущерб

10 октября 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Прокуратура заставила мэра оплатить ущерб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Кондинского района (ХМАО) заставила главу сельского поселения Половинка оплатить ущерб за перерасход лимитов по госзакупкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Администрация муниципалитета в лице главы заключила два контракта на постройку хоккейного корта с превышением бюджетных лимитов. Компания выбила полную оплату только через арбитражный суд. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать ущерб с главы сельского поселения Половинка», — уточняется в сообщение ведомства. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Ранее прокуратура ХМАО направила уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора УКСа Нижневартовского района. Его обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей.

Прокуратура Кондинского района (ХМАО) заставила главу сельского поселения Половинка оплатить ущерб за перерасход лимитов по госзакупкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Администрация муниципалитета в лице главы заключила два контракта на постройку хоккейного корта с превышением бюджетных лимитов. Компания выбила полную оплату только через арбитражный суд. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать ущерб с главы сельского поселения Половинка», — уточняется в сообщение ведомства. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Ранее прокуратура ХМАО направила уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора УКСа Нижневартовского района. Его обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей.