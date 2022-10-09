09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Прокуратура ХМАО заставила мэра оплатить ущерб

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура заставила мэра оплатить ущерб Фото:

Прокуратура Кондинского района (ХМАО) заставила главу сельского поселения Половинка оплатить ущерб за перерасход лимитов по госзакупкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Администрация муниципалитета в лице главы заключила два контракта на постройку хоккейного корта с превышением бюджетных лимитов. Компания выбила полную оплату только через арбитражный суд. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать ущерб с главы сельского поселения Половинка», — уточняется в сообщение ведомства.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу.

Ранее прокуратура ХМАО направила уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора УКСа Нижневартовского района. Его обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей.

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Прокуратура Кондинского района (ХМАО) заставила главу сельского поселения Половинка оплатить ущерб за перерасход лимитов по госзакупкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Администрация муниципалитета в лице главы заключила два контракта на постройку хоккейного корта с превышением бюджетных лимитов. Компания выбила полную оплату только через арбитражный суд. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать ущерб с главы сельского поселения Половинка», — уточняется в сообщение ведомства. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Ранее прокуратура ХМАО направила уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора УКСа Нижневартовского района. Его обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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