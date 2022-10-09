Прокуратура ХМАО заставила мэра оплатить ущерб

Прокуратура Кондинского района (ХМАО) заставила главу сельского поселения Половинка оплатить ущерб за перерасход лимитов по госзакупкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Администрация муниципалитета в лице главы заключила два контракта на постройку хоккейного корта с превышением бюджетных лимитов. Компания выбила полную оплату только через арбитражный суд. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать ущерб с главы сельского поселения Половинка», — уточняется в сообщение ведомства.
Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
Ранее прокуратура ХМАО направила уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора УКСа Нижневартовского района. Его обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей.
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