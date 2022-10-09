Вице-мэра Магнитогорска не выпустили из СИЗО

Дмитрий Гаврилов пробудет в СИЗО до середины ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшему заместителю главы Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Дмитрию Гаврилову, обвиняемому в получении взятки, отказали в смягчении меры пресечения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, вице-мэр пробудет в СИЗО минимум до середины ноября.

«Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке. Областной суд отклонил доводы апелляционных жалоб и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в своей апелляции сторона защиты указала на отсутствие у Гаврилова намерений скрыться и воспрепятствовать следствию. По мнению адвоката, мера пресечения должна быть изменена на домашний арест.

Гаврилова задержали в середине сентября. По версии следствия, он совместно с директором муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денисом Кравченко и экс-директором фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергеем Бондаренко получил взятку от одной из строительных фирм в размере не менее 1,5 млн рублей. Кравченко в настоящее время также находится в СИЗО, Бондаренко суд отправил под домашний арест.