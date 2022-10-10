Украинцев предупредили об отключении электричества
Веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ», — написал Тимошенко в своем telegram-канале.
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