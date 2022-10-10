В офисе Зеленского заявили, что Украина рискует остаться без электричества 10 октября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 + Украинцев предупредили об отключении электричества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. «Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. «Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям