В офисе Зеленского заявили, что Украина рискует остаться без электричества

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Украинцев предупредили об отключении электричества Фото:

Веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ», — написал Тимошенко в своем telegram-канале.

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Веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. «Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ», — написал Тимошенко в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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