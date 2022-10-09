Власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации

10 октября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В ближайшее время отправка мобилизованных не предполагается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ХМАО пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва. Эту информацию URA.RU подтвердили в окружном правительстве и военкомате. «Я ничего не знаю про вторую волну мобилизации. Президентом объявлена частичная мобилизация и она идет. Общее число мобилизованных определено. Часть военнообязанных призвали из запаса и отправили в учебные центры. И сейчас формируется мобилизационный резерв», — сказал заместитель губернатора Александр Тиртока. В военкомате ХМАО слухи о второй волне мобилизации в регионе назвали выдумкой СМИ. «Еще не закончилось то, что объявлено указом президента. И нового ничего не начиналось. Отправили в учебные центры первых мобилизованных. Пока отправок не будет, но повестки разносить продолжают. Потому что формируется мобилизационный резерв, который можно будет отправить следом, в случае необходимости. Мобилизация не закончена. Она идет. И повестки несут военнообязанным каждый день. Идет уточнение данных на военнообязанных, чтобы не было вот таких ляпов, когда папу с четырьмя детьми призвали, и больных просто так не гонять», — сказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва. Эту информацию URA.RU подтвердили в окружном правительстве и военкомате. «Я ничего не знаю про вторую волну мобилизации. Президентом объявлена частичная мобилизация и она идет. Общее число мобилизованных определено. Часть военнообязанных призвали из запаса и отправили в учебные центры. И сейчас формируется мобилизационный резерв», — сказал заместитель губернатора Александр Тиртока. В военкомате ХМАО слухи о второй волне мобилизации в регионе назвали выдумкой СМИ. «Еще не закончилось то, что объявлено указом президента. И нового ничего не начиналось. Отправили в учебные центры первых мобилизованных. Пока отправок не будет, но повестки разносить продолжают. Потому что формируется мобилизационный резерв, который можно будет отправить следом, в случае необходимости. Мобилизация не закончена. Она идет. И повестки несут военнообязанным каждый день. Идет уточнение данных на военнообязанных, чтобы не было вот таких ляпов, когда папу с четырьмя детьми призвали, и больных просто так не гонять», — сказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.