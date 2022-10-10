В Кремле высказались об угрозах Путину со стороны США

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
По словам Дмитрия Пескова, безопасность президента на надлежащем уровне Фото:

В Кремле высказались об угрозах президенту РФ Владимиру Путину со стороны США — его безопасность на надлежащем уровне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз. Что касается ядерной риторики, которая подогревается на Западе, мы не хотим принимать в ней участие», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее экс-советник Белого дома Джон Болтон пригрозил Путину из-за ядерного оружия. Сообщалось, что Владимир Путин — «легитимная военная цель» для Запада.

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В Кремле высказались об угрозах президенту РФ Владимиру Путину со стороны США — его безопасность на надлежащем уровне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз. Что касается ядерной риторики, которая подогревается на Западе, мы не хотим принимать в ней участие», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее экс-советник Белого дома Джон Болтон пригрозил Путину из-за ядерного оружия. Сообщалось, что Владимир Путин — «легитимная военная цель» для Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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