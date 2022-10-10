В Кремле высказались об угрозах Путину со стороны США

По словам Дмитрия Пескова, безопасность президента на надлежащем уровне
В Кремле высказались об угрозах президенту РФ Владимиру Путину со стороны США — его безопасность на надлежащем уровне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз. Что касается ядерной риторики, которая подогревается на Западе, мы не хотим принимать в ней участие», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее экс-советник Белого дома Джон Болтон пригрозил Путину из-за ядерного оружия. Сообщалось, что Владимир Путин — «легитимная военная цель» для Запада.
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