В Кремле высказались об угрозах Путину со стороны США 10 октября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 + По словам Дмитрия Пескова, безопасность президента на надлежащем уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле высказались об угрозах президенту РФ Владимиру Путину со стороны США — его безопасность на надлежащем уровне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз. Что касается ядерной риторики, которая подогревается на Западе, мы не хотим принимать в ней участие», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее экс-советник Белого дома Джон Болтон пригрозил Путину из-за ядерного оружия. Сообщалось, что Владимир Путин — «легитимная военная цель» для Запада. В Кремле высказались об угрозах президенту РФ Владимиру Путину со стороны США — его безопасность на надлежащем уровне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз. Что касается ядерной риторики, которая подогревается на Западе, мы не хотим принимать в ней участие», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее экс-советник Белого дома Джон Болтон пригрозил Путину из-за ядерного оружия. Сообщалось, что Владимир Путин — «легитимная военная цель» для Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям