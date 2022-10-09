Экс-советник Белого дома Болтон пригрозил Путину из-за ядерного оружия

Экс-советник Белого дома Болтон: Путин станет «мишенью» для Запада, если применит ядерное оружие

10 октября 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин — «легитимная военная цель» для Запада, заявил Джон Болтон Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org CC BY-SA 2.0 Президент России Владимир Путин станет «мишенью» для Запада, если он одобрит применение ядерного оружия. Такое заявление сделал бывший советник Белого дома США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала CBS News. «Я думаю, нужно публично объявить, чтобы не только Путин, а все высшее руководство России, все граждане России знали, что, если Путин даст добро на применение ядерного оружия, он подпишет свою предсмертную записку самоубийцы. <…> Он и есть центр командования и контроля российских вооруженных сил, национальный главнокомандующий, как мы говорим, и он — легитимная военная цель», — заявил Джон Болтон. Ранее в Кремле заявили, что Россия не будет применять ядерную доктрину после подрыва на Крымском мосту. Президент США Джо Байден допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона». В США раскритиковали его риторику в адрес Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин станет «мишенью» для Запада, если он одобрит применение ядерного оружия. Такое заявление сделал бывший советник Белого дома США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала CBS News. «Я думаю, нужно публично объявить, чтобы не только Путин, а все высшее руководство России, все граждане России знали, что, если Путин даст добро на применение ядерного оружия, он подпишет свою предсмертную записку самоубийцы. <…> Он и есть центр командования и контроля российских вооруженных сил, национальный главнокомандующий, как мы говорим, и он — легитимная военная цель», — заявил Джон Болтон. Ранее в Кремле заявили, что Россия не будет применять ядерную доктрину после подрыва на Крымском мосту. Президент США Джо Байден допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона». В США раскритиковали его риторику в адрес Владимира Путина.