На пермский концерт любимой группы Путина заканчиваются билеты

На концерт группы Любэ в Перми заканчиваются билеты

В 2020 году Путин наградил лидера группы орденом Александра Невского Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На пермский концерт группы Любэ, который состоится 12 октября, заканчиваются билеты. Известно, что эта группа нравится президенту России Владимиру Путину, он неоднократно упоминал об этом в своих интервью. Афиша мероприятия и количество проданных мест доступно на сайте kassy.ru.

«Вот уже 30 с лишним лет прошло со дня появления Любэ на сцене, третье поколение зрителей приходит на концерты группы — потому что песни группы Любэ не потеряли своей актуальности, привлекательности по сей день. Группа исполнит хиты: Атас, Не валяй дурака, Америка, Конь, Там за туманами, Березы, Позови меня тихо по имени, Комбат, Давай за, и много-много других», — сообщается на сайте.

Самых дорогих билетов на концерт — на передние ряды уже не осталось. В амфитеатре еще есть несколько свободных мест, а на балконе — несколько десятков доступных билетов. Судя по сайту, в последнее время пермяки не очень охотно ходят на концерты. Так, полупустым оказался зал на концерте Александра Малинина, на выступление юмористического шоу «Однажды в России» не продано даже половины билетов, а на концерты Леонида Агутина с Анжеликой Варум и певицы Максим в наличии более 1000 свободных мест. Аншлаг ожидается только на джаз-концерте Ларисы Долиной, Игоря Бутмана и других исполнителей — свободных мест нет.