В челябинских военкоматах будут дежурить сотрудники соцзащиты и сферы образования

Семья уходящего на фронт челябинца сможет написать заявления на выплаты и льготы прямо в день отправки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

При отправке команд мобилизованных в военкоматах Челябинской области можно будет оформить все необходимые заявки о представлении льгот. Для этого там организуют дежурство социальных работников, заявила 10 октября на брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Отправка следующих групп мобилизованных, по договоренности с военкоматами, будет проходить с участием представителей всех социальных служб. В том числе сотрудников органов соцзащиты и системы образования. Члены семьи мобилизованного прямо в день отправки смогут получить все нужные консультации и написать все нужные заявления», — пояснила Гехт.

Он также добавила, что заявка на назначенные губернатором Алексеем Текслером выплаты — по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье мобилизованного — рассматривается в течение 2 дней. На 10 октября заявления подали уже 76 человек.

Для оформления заявления на бесплатное питание или получение компенсации за платное обучение в средних учебных заведениях будет достаточно заявления от родителя ребенка. Все необходимые процедуры с соцзащитой и военкоматами проведут уже представители сферы образования.