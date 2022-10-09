09 октября 2022

В челябинских военкоматах будут дежурить сотрудники соцзащиты и сферы образования

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, девушка, проводы солдат, военные сборы, прощание, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Семья уходящего на фронт челябинца сможет написать заявления на выплаты и льготы прямо в день отправки Фото:
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Мобилизация в России

При отправке команд мобилизованных в военкоматах Челябинской области можно будет оформить все необходимые заявки о представлении льгот. Для этого там организуют дежурство социальных работников, заявила 10 октября на брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Отправка следующих групп мобилизованных, по договоренности с военкоматами, будет проходить с участием представителей всех социальных служб. В том числе сотрудников органов соцзащиты и системы образования. Члены семьи мобилизованного прямо в день отправки смогут получить все нужные консультации и написать все нужные заявления», — пояснила Гехт.

Он также добавила, что заявка на назначенные губернатором Алексеем Текслером выплаты — по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье мобилизованного — рассматривается в течение 2 дней. На 10 октября заявления подали уже 76 человек.

Для оформления заявления на бесплатное питание или получение компенсации за платное обучение в средних учебных заведениях будет достаточно заявления от родителя ребенка. Все необходимые процедуры с соцзащитой и военкоматами проведут уже представители сферы образования.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

При отправке команд мобилизованных в военкоматах Челябинской области можно будет оформить все необходимые заявки о представлении льгот. Для этого там организуют дежурство социальных работников, заявила 10 октября на брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. «Отправка следующих групп мобилизованных, по договоренности с военкоматами, будет проходить с участием представителей всех социальных служб. В том числе сотрудников органов соцзащиты и системы образования. Члены семьи мобилизованного прямо в день отправки смогут получить все нужные консультации и написать все нужные заявления», — пояснила Гехт. Он также добавила, что заявка на назначенные губернатором Алексеем Текслером выплаты — по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье мобилизованного — рассматривается в течение 2 дней. На 10 октября заявления подали уже 76 человек. Для оформления заявления на бесплатное питание или получение компенсации за платное обучение в средних учебных заведениях будет достаточно заявления от родителя ребенка. Все необходимые процедуры с соцзащитой и военкоматами проведут уже представители сферы образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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