Глава ХМАО объявила о начале выплат мобилизованным

10 октября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова рассказала о выплатах мобилизованным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о начале единовременных выплат мобилизованным. Об этом глава округа рассказала во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации. «Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке. Основой для получения выплат является приказ о зачислении мобилизованного в воинскую часть», — отметила Наталья Комарова. По словам директора департамента соцразвития Югры Терезы Пономаревой в регионе действуют меры социальной поддержки как для мобилизованных, так и для родных и близких. В округе действуют рабочие группы по обеспечению социального сопровождения. Ранее URA.RU рассказывало, что первыми единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей получили 155 контрактников из ХМАО. Мобилизованные военнослужащие запаса получат деньги позже, когда военкоматы утвердят списки направленных в военные части

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о начале единовременных выплат мобилизованным. Об этом глава округа рассказала во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации. «Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке. Основой для получения выплат является приказ о зачислении мобилизованного в воинскую часть», — отметила Наталья Комарова. По словам директора департамента соцразвития Югры Терезы Пономаревой в регионе действуют меры социальной поддержки как для мобилизованных, так и для родных и близких. В округе действуют рабочие группы по обеспечению социального сопровождения. Ранее URA.RU рассказывало, что первыми единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей получили 155 контрактников из ХМАО. Мобилизованные военнослужащие запаса получат деньги позже, когда военкоматы утвердят списки направленных в военные части