Глава ХМАО объявила о начале выплат мобилизованным

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о начале единовременных выплат мобилизованным. Об этом глава округа рассказала во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации.
«Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке. Основой для получения выплат является приказ о зачислении мобилизованного в воинскую часть», — отметила Наталья Комарова.
По словам директора департамента соцразвития Югры Терезы Пономаревой в регионе действуют меры социальной поддержки как для мобилизованных, так и для родных и близких. В округе действуют рабочие группы по обеспечению социального сопровождения.
Ранее URA.RU рассказывало, что первыми единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей получили 155 контрактников из ХМАО. Мобилизованные военнослужащие запаса получат деньги позже, когда военкоматы утвердят списки направленных в военные части
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