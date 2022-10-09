09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Глава ХМАО объявила о начале выплат мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова рассказала о выплатах мобилизованным Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о начале единовременных выплат мобилизованным. Об этом глава округа рассказала во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации.

«Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке. Основой для получения выплат является приказ о зачислении мобилизованного в воинскую часть», — отметила Наталья Комарова.

По словам директора департамента соцразвития Югры Терезы Пономаревой в регионе действуют меры социальной поддержки как для мобилизованных, так и для родных и близких. В округе действуют рабочие группы по обеспечению социального сопровождения.

Ранее URA.RU рассказывало, что первыми единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей получили 155 контрактников из ХМАО. Мобилизованные военнослужащие запаса получат деньги позже, когда военкоматы утвердят списки направленных в военные части

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о начале единовременных выплат мобилизованным. Об этом глава округа рассказала во время прямого эфира заседания призывной комиссии по мобилизации. «Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке. Основой для получения выплат является приказ о зачислении мобилизованного в воинскую часть», — отметила Наталья Комарова. По словам директора департамента соцразвития Югры Терезы Пономаревой в регионе действуют меры социальной поддержки как для мобилизованных, так и для родных и близких. В округе действуют рабочие группы по обеспечению социального сопровождения. Ранее URA.RU рассказывало, что первыми единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей получили 155 контрактников из ХМАО. Мобилизованные военнослужащие запаса получат деньги позже, когда военкоматы утвердят списки направленных в военные части
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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