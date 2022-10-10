В Перми после критики мистический фестиваль заменили пушкинским

Программа пушкинского фестиваля в парке будет объявлена позднее Фото: Сергей Русанов

В Пермском парке Горького вместо мистического фестиваля «Кошмариум» состоится фестиваль сказок по мотивам Александра Пушкина. Такое решение было принято администрацией парка из-за возмущений посетителей и реакции на мероприятие гендиректора телеканала канала «Спас» Бориса Корчевникова. Информация о замене праздника появилась в официальной группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с уважением и любовью относимся ко всем гостям и жителям города! Мы прислушиваемся ко всем Вашим советам и мнениям! По вашим многочисленным просьбам мы приняли решение отменить фестиваль „Кошмариум“. Мы не можем оставить без праздника наших маленьких гостей Парка, ведь им необходимы яркие эмоции, смех и радость! Поэтому мы приняли решение провести фестиваль сказок по мотивам А.С. Пушкина», — сказано в посте.

Фестиваль «Кошмариум» должен был пройти 22 октября. В программе — чумной квест на Улице Страха, колдовское шоу Малефисенты, предсказание судьбы от ведьмы и конкурс костюмов «Маскарад страха». Эти мероприятия вызвали возмущение многих подписчиков группы. «Считаю данное мероприятие неуместным и недопустимым. Предлагаю местным любителям бесовщины отправиться добровольцами на фронт, а не устраивать акцию в поддержку украинских сатанистов-нацистов», — пишет Людмила Кубрак. «Очень смахивает на Хеллоуин, который имеет явно сатанинские корни», — считает Анастасия Трегубова. Лариса Кармашева создала петицию в соцсети «ВКонтакте» против мероприятия, которая набрала уже 381 голос.

Но настоящую огласку пермский «Кошмариум» получил после поста гендиректора телеканала «Спас» в своем telrgram-канале. «Устраивать веселую модель ада в тылу, когда на фронте в реальном аду умирают, — что это? Люди и так умоляют: не надо сейчас праздников. Не до них. А хеллоуин во время войны безумнее даже пира во время чумы. Потому что это „фестиваль зла“ в пору битвы со злом», — написал Корчевников.