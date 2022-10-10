В Совфеде заявили о новом этапе спецоперации после ударов по Украине

Глава комитета Совфеда по обороне: удары по Украине — новый этап спецоперации
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По словам Бондарева, новый этап спецоперации начат после взрыва на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массированный удар ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины — начало нового этапа спецоперации. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции», — пишет Бондарев в своем telegram-канале. Он также отметил, что удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины — следствие террористического акта ВСУ на Крымском мосту. «Нанесение массированных высокоточных ударов по критической инфраструктуре противника ускорит окончание спецоперации», — заключил Бондарев.

Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Из сообщения ведомства следует, что массированный удар наносился по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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Массированный удар ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины — начало нового этапа спецоперации. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции», — пишет Бондарев в своем telegram-канале. Он также отметил, что удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины — следствие террористического акта ВСУ на Крымском мосту. «Нанесение массированных высокоточных ударов по критической инфраструктуре противника ускорит окончание спецоперации», — заключил Бондарев. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Из сообщения ведомства следует, что массированный удар наносился по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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