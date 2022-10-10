Мобилизованного челябинца вернули на «Мечел»

Мобилизованный челябинец был забронирован предприятием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителя Челябинска, отправленного в рамках частичной мобилизации в военную часть Чебаркуля для прохождения боевого слаживания, вернули домой, чтобы он продолжил работу на ПАО «Мечел». Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта ОНФ Денис Рыжий.

«Мужчина объяснил, что идет процесс бронирования сотрудников завода и документы на него еще не успели оформить. После его обращения, „Мечел“ оформил все документы, и они были предоставлены в военкомат. Челябинца вернули домой, как забронированного сотрудника», — сообщил URA.RU Рыжий.

Ранее военкомат призвал еще одного сотрудника «Мечела». Мужчина даже не служил в армии, но ему принесли повестку. Даже бронь от предприятия не помогла ему. В военкомате ее просто не приняли. После обращения в ОНФ мужчина смог вернуться домой.

Ошибки с проведением частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин связал с проблемой в военкоматах. Президент заявил, что из-за этого возникают случаи бестолковой мобилизации.