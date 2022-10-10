Путин заявил о «бестолковщине» при мобилизации

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин отметил бестолковые случаи частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Зафиксированы бестолковые случаи частичной мобилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, бестолковые случаи частичной мобилизации, проблемы там, по-видимому, накапливались достаточно долго», — сказал он в ходе совещания с новоизбранными губернаторами. Его слова передает телеканал «Россия 24». Путин уточнил, нужно грамотно оценить ситуацию и организовать работу по этому поводу.

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Зафиксированы бестолковые случаи частичной мобилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «К сожалению, бестолковые случаи частичной мобилизации, проблемы там, по-видимому, накапливались достаточно долго», — сказал он в ходе совещания с новоизбранными губернаторами. Его слова передает телеканал «Россия 24». Путин уточнил, нужно грамотно оценить ситуацию и организовать работу по этому поводу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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