Путин заявил о «бестолковщине» при мобилизации

Владимир Путин отметил бестолковые случаи частичной мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
Зафиксированы бестолковые случаи частичной мобилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«К сожалению, бестолковые случаи частичной мобилизации, проблемы там, по-видимому, накапливались достаточно долго», — сказал он в ходе совещания с новоизбранными губернаторами. Его слова передает телеканал «Россия 24». Путин уточнил, нужно грамотно оценить ситуацию и организовать работу по этому поводу.
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