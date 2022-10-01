Челябинского заводчанина вернули с мобилизации после жалобы в ОНФ

Мужчина имел бронь от предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сотрудник ПАО «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат), которого мобилизовали с военных сборов в Чебаркуле, вернулся домой после жалоб в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Как сообщил URA.RU глава регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, 28-летний мужчина не служил в армии и имел бронь от предприятия.

«Мужчина 14 сентября был отправлен на военные сборы в Чебаркуль. Там ему 27 сентября вручили повестку. В армии он не служил, был забронированным сотрудником ЧМК, но в военкомате его бронь не приняли», — рассказал Рыжий URA.RU.

Мужчина 30 сентября обратился в региональное отделение ОНФ, где помогли разобраться в ситуации. Мобилизованного 1 октября вернули домой.

«Эта история о том, что бронь от предприятий, оформленная в установленном порядке, работает. Все, у кого возникают подобные ситуации, могут обращаться к нам», — подчеркнул Рыжий. В Челябинске обращения в ОНФ принимаются по адресу улица Цвиллинга, 20, а также на электронную почту 74region@onf.ru и по телефону 264-64-14.