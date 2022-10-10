Федерация ликвидирует масштабную свалку в пермском городе

Более 300 млн рублей выделят на рекультивацию старой свалки в Кунгуре

Масштабная свалка расположена неподалеку от Кунгурской ледяной пещеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В рамках нацпроекта «Экология» в следующем году ликвидируют масштабню старую свалку в Кунгуре возле Ледяной пещеры. На ее рекультивацию направят почти 240 млн рублей из федерального бюджета, 79,6 млн из регионального и 4 млн из местного, сообщается в официальном telegram-канале пермского регоператора ТКО.

«Рекультивация свалки пройдет в 2023 году, после чего в 2025 году приступят к благоустройству территории. Оно включает в себя работы по посеву многолетних травосмесей и уход за ними. Отметим, что свалка расположена в черте города на землях населенных пунктов, в непосредственной близости от историко-природного комплекса регионального значения Кунгурской ледяной пещеры», — указано в telegram-канале регоператора.

В минприроды Пермского края пояснили, что свалка эксплуатировалась с 1965 по 2016 годы, туда свозили мусор из Кунгура и других ближайших населенных пунктов. На сегодня на территории в 10 га лежит около восьмисот тысяч кубометров отходов. В ведомстве также добавили, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации мусорных полигонов в других городах Пермского края — Березниках, Чайковском и Соликамске.