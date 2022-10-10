Фонд «Дедморозим» объявил о сборе средств на необходимые материалы для дыхания 16-летней пермячке Алисе Петуниной. Когда девочке было 2 года, она вместе с папой попала в автомобильную аварию и получила тяжелую краниоспинальную травму. Тогда реабилитировать Алису взялся австрийский доктор и благодаря работе волонтеров «Дедморозим» и неравнодушным людям удалось для этого собрать 156 тысяч евро.
«Дышать девочке помогает трубочка в горле — трахеостома, аспиратор и аппарат ИВЛ. Чтобы дыхание Алисы не прерывалось, к медтехнике нужно закупить расходные материалы, стоимость которых 31 845 рублей», — указано на сайте «Дедморозим».
После лечения в Австрии у Алисы все эти годы продолжается курс реабилитации, сообщают в благотворительном фонде. Семью поддерживают специалисты по паллиативной помощи службы качества жизни: наблюдают за здоровьем девочки и консультируют родителей. На сегодня девочка учится в 10-м классе и строит планы на будущее. У Алисы есть мечта — переехать в Вену, где она в детстве проходила реабилитацию.
Алиса на реабилитации после тяжелой аварии в детстве
«ВКонтакте», «Дедморозим»
Алиса Петунина сегодня — ей 16 лет и она учится в 10-м классе
Фонд «Дедморозим» объявил о сборе средств на необходимые материалы для дыхания 16-летней пермячке Алисе Петуниной. Когда девочке было 2 года, она вместе с папой попала в автомобильную аварию и получила тяжелую краниоспинальную травму. Тогда реабилитировать Алису взялся австрийский доктор и благодаря работе волонтеров «Дедморозим» и неравнодушным людям удалось для этого собрать 156 тысяч евро. «Дышать девочке помогает трубочка в горле — трахеостома, аспиратор и аппарат ИВЛ. Чтобы дыхание Алисы не прерывалось, к медтехнике нужно закупить расходные материалы, стоимость которых 31 845 рублей», — указано на сайте «Дедморозим». После лечения в Австрии у Алисы все эти годы продолжается курс реабилитации, сообщают в благотворительном фонде. Семью поддерживают специалисты по паллиативной помощи службы качества жизни: наблюдают за здоровьем девочки и консультируют родителей. На сегодня девочка учится в 10-м классе и строит планы на будущее. У Алисы есть мечта — переехать в Вену, где она в детстве проходила реабилитацию.