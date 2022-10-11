В украинском Запорожье прогремели 16 взрывов

11 октября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Россия наносит удары по военным объектам Запорожья, заявил Владимир Рогов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В областном центре на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 16 взрывов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Начиная с 6:03, на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов», — написал Рогов в Telegram. По его словам, в нескольких районах города наблюдаются сильные пожары, столбы дыма и перебои с электричеством. «Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами», — отметил Рогов. Ракеты не несут угрозы мирному населению ввиду своей точности, объяснил член главного совета ВГА. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.

В областном центре на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 16 взрывов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Начиная с 6:03, на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов», — написал Рогов в Telegram. По его словам, в нескольких районах города наблюдаются сильные пожары, столбы дыма и перебои с электричеством. «Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами», — отметил Рогов. Ракеты не несут угрозы мирному населению ввиду своей точности, объяснил член главного совета ВГА. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.