В украинском Запорожье прогремели 16 взрывов

В областном центре на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 16 взрывов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Начиная с 6:03, на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов», — написал Рогов в Telegram. По его словам, в нескольких районах города наблюдаются сильные пожары, столбы дыма и перебои с электричеством.
«Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами», — отметил Рогов. Ракеты не несут угрозы мирному населению ввиду своей точности, объяснил член главного совета ВГА.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.
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В областном центре на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 16 взрывов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Начиная с 6:03, на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов», — написал Рогов в Telegram. По его словам, в нескольких районах города наблюдаются сильные пожары, столбы дыма и перебои с электричеством. «Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами», — отметил Рогов. Ракеты не несут угрозы мирному населению ввиду своей точности, объяснил член главного совета ВГА. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.