В Киевской области сработала ПВО

Глава Киевской военной администрации посоветовал жителям оставаться в укрытиях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
«В области работает ПВО. Воздушная тревога все еще продолжается» — написал Кулеба в Telegram. Глава администрации обратился к жителям с просьбой оставаться в укрытиях.
Ранее, 11 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.
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