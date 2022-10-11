В Киевской области сработала ПВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Глава Киевской военной администрации посоветовал жителям оставаться в укрытиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«В области работает ПВО. Воздушная тревога все еще продолжается» — написал Кулеба в Telegram. Глава администрации обратился к жителям с просьбой оставаться в укрытиях.

Ранее, 11 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.

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В Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. «В области работает ПВО. Воздушная тревога все еще продолжается» — написал Кулеба в Telegram. Глава администрации обратился к жителям с просьбой оставаться в укрытиях. Ранее, 11 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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